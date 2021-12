Sequel cu un antierou Marvel perfect interpretat de Tom Hardy

A trata filmul ”Venom – Let There Be Carnage” ca și cum ar fi un alt film serios al lui Tom Hardy e o greșeală, pentru că Venom e Marvel, iar genul se revendică din poveştile şi personajele benzilor desenate, unde umorul e cinic și negru, iar replicile scurte. Lipsa situațiilor complexe atrage însă o mulțime de fani, căci e mult mai uşor de digerat un film pe un tipar prefabricat.

Şi dacă în benzile desenate se îmbină imaginile cu textul, în film e normal să se îmbine cadrele cu vorbele, păstrîndu-se însă legendara înfruntare a binelui cu răul sau, mai nou, aproape filosofica înfruntare a personajului cu propriul sine.

Finalul primei părți a lui Venom ni-l prezintă pe Woody Harrelson în rolul criminalului în serie Cletus Kasady alias Carnage, aceasta cea de-a doua parte oferindu-i spaţiul în care să se desfășoare din toate punctele de vedere! Iar personajul pe care îl face este unul terifiant, mai ales că e ajutat şi de efectele speciale. Inițial el era un biet copil din orfelinat, îndrăgostit de singură ființă care l-a înțeles – Frances Barrison (FB) -, şi Cletus nu își dorea altceva decît să regăsească dragostea din copilărie (cunoscută în benzile desenate sub numele de Shriek – Strigătul mutant, pentru abilitățile sale de a țipa la frecvențe ridicate, dăunătoare nu numai oamenilor, dar și extratereștrilor).

Cu sumedenie de roluri memorabile la activ (Mad Max – Fury Road, Locke, Legend, Child 44, Peacky Blinders, The Dark Knight Rises, The Revenant, Dunkirk), Tom Hardy face un Venom detașat, dacă ne gîndim că personajele cu dublă personalitate îi convin de minune. Pe de altă parte antieroul e din ce în ce mai uman, şi pentru asta e nevoit să mănînce din ce în ce mai multă ciocolată pentru că ea conține feniletilamină, supranumită drogul dragostei, substanță care ne face euforici. Iar Eddie Brock vrea să îl facă fericit pe Venom, simbiotul lui, ca să uite de mîncat oameni, să joace după cum îi cîntă el și să fie mai bun. Căci, orice aţi crede, a fi înzestrat cu superputeri vine cu nişte responsabilităţi.

Acest al doilea Venom – iar finalul lasă o portiţă deschisă pentru un sequel – a adus laolaltă o distribuţie plină de actori înzestraţi: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Tom Hollander, JK Simmons şi pe Tom Holland aka Peter Parker, care ne oferă personaje credibile , făcînd din această producţie una agreabilă, care nu ne problematizează.

Regizat de Andy Serkis, care ştie perfect ce înseamnă în economia globală a unei producţii cinematografice un personaj digital, căci a fost pe rînd Gollum din The Lord Of the Rings şi The Hobbit, King-Kong, Cesar din The Planet Of The Apes sau Capitain Haddok din The Adventures of Tin-Tin ori Baloo din Jungle Book, filmul ce porneşte de la un personaj Marvel nu putea decît să îl provoace. În plus trade-markurile acestui gen reprezintă un adevărat ghidaj pentru un regizor care iubeşte atît de tare CGI-ul.

Venom – Let There Be Carnage este deja în cinematografe, unde vă invit să vedeţi cum anti-eroul demonstrează că e pe calea cea bună: prepară micul dejun, cîntă și se abține din răsputeri să nu o mănînce pe doamna Chen. Cine e doamna Chen aflaţi singuri, căci nu vreau să vă stric plăcerea!

În concluzie mai am două întrebări la care voi risca şi răspunsurile subiective: Este un film amuzant? Clar! V-a plăcut primul Venom? Dacă da, vă va plăcea și continuarea!

Michaela Platon,

Jurnalist de film