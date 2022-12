Românii din bănci îl iubesc pe popa patriot

Știți din proprie experiență, presupun, că o nenorocire nu vine niciodată singură. Iar în cazul concret al televiziunilor de știri de la noi vin chiar în valuri în zilele obișnuite, iar în cele speciale în veritabile tsunami-uri. Iată, de-un par egzamplu (cum zicea Maestrul!) conținutul programului de știri România TV din ziua de 4 decembrie de la ora 18.00: în deschidere, se-mburică virgulă cît îl țin bojocii unu’ de se dă popă, da’ nu-i! Îl cheamă Valentin Guia, uneori televizioniștii scapă adevărul și-i zic „teolog”, ceea ce e real, fiindcă popă cică nu prea are voie să devină din motive penale. Domnia sa e însă convins că e chiar preot și le știe pe toate: de la ce daune produc vaccinurile pînă la dreptul sfînt al popii ăluilalt de a o cîrpi pe enoriașă chiar în curtea bisericii. Îi tremură glasul mai rău ca lui Roger Chapman, vocalistul uluitorului grup The Family, mai ales cînd o ia pe arătura patriotică, exact ca în această zi în care s-a pus pe recitat o chestie ha-lu-ci-nan-tăăăă!, ale cărei versuri erau despre dreptate făcută cu oțelul, cu vărsare de sînge al liftelor păgîne, și alte d-astea. Eu înțeleg că e aglomerație pe secțiile de profil, dar dacă la spitale nu e loc, măcar lăsați-l naibii acasă pe dl. teolog al cărui echivalent laic pe zona deraiaților e ăla poreclit „Ceaușescu”, de meserie, ptiu!, protestatar, singura diferență vizibilă fiind aia că Ceaușescu chiar nu îndeamnă la crimă. Ca să înțelegeți cum se prezintă jurnalul ăsta (și toate de la RTV, de fapt), fiți atenți ce a urmat după instigarea la omor în versuri: bunica Gherghina, care are sute de mii de urmăritori la bucătăreală pe nu știu ce social media; Bianca Drăgușanu și scandalul cu Bădălăii liberi și arestați care o vor și n-o vor de noră/soție; moștenitorii reali sau inventați ai Paulei Iacob; judecătorul autoinjectat cu benzină în vene; Amalia Belantoni (fără tigaia pe post de pălărie, de data asta), chirăind despre falimente. Spuneți drept: pare jurnal pentru oameni normali sau pentru pacienți? Tot aici, de final, vine știrea genială: „Ce se întîmplă cu BANII ROMÂNILOR DIN BĂNCI”. Românii ăia or fi închiși în seifuri? Sau în casete de valori? Că despre „BANII DIN BĂNCI AI ROMÂNILOR” nu putea fi vorba, că ar fi scris chiar așa, nu? Doamna de la „Ce spun românii” din 8 decembrie părea oarecum normală. Aparențele însă înșală, așa că la întrebarea „Ți-e lene. Ce-i ceri copilului să-ți aducă la pat?”, doamna a mugit: „Semințe!”.