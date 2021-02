„Navigator de pacienți” prin Apele Române, via Master!

Miercuri, 03 februarie 2021, toate televiziunile de știri au preluat o anchetă a publicației online recorder.ro, din care am aflat cu toții, năuciți (in integrum!), că Administrația Națională Apele Române a angajat-o într-o funcție oarecare pe o domnișoară pe care o recomandau mai mult sau mai puțin studiile (mai degrabă mai puțin!), dar și CV-ul din care rezultă că e totuși inginer chimist, diploma pe baza căreia reușise să lucreze deja… ca manichiuristă! Ei, pe unghii dai cu substanțe chimice, deci era cumva calificată! A declarat domnișoara (am și numele, dar chiar n-are sens să-l scriu, în fond ea ce vină are?) că după absolvire a lucrat 5 ani la master, de unde am dedus că era totuși studioasă… deși un master(at) durează vreo 2, hai, 3 ani, nu 5! În fine, mai repeți un an, mai pleci în străinătate, merge și în 5 ani. Lămurirea a fost abruptă rău: lucrase 5 ani nu la master(at), ci la „Master”, un club care se numește astfel!!! Și unde a fost ospătăriță, apoi ditamai șefa de sală, de unde s-a transferat, pentru fix 3 zile, la Primăria Vatra Moldoviței… Iar de aici pînă la Apele Române n-a mai fost decît un pas… mic pentru ea, mare pentru țară! Sigur că domnișoara de la Ape nu a știut să spună care-i unitatea de măsură pentru debitul fluidelor. Aici, s-avem pardon, a greșit reporterul. Păi, i-a spus el despre ce fluide e vorba!? Că poate nu chiar toate se măsoară cu aceleași chestii… Zic și eu! Poate că el se gîndea la ape. Iar domnișoara la altele, pe principiul „fluide să fie, că de măsurat le-om măsura… după!”.

Ei, și uite-așa, prinși cu domnișoara de la fluide, aproape că n-am băgat de seamă explicațiile ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, date în direct la RTV, luni, 1 februarie, despre angajata domniei sale la acest minister: o absolventă de… hai, țineți-vă de ceva!… TE-O-LO-GI-EEEEE! Cum, pe ce post!?! Pe post de (acu’ stați jos, nu mai e de-ajuns să vă țineți!) „NAVIGATOR DE PACIENȚI”. Nu, nu-i plimbă pe mări și oceane, nici nu se suie pe ei ca pe surfing board, ci, zice ditamai Ministrul, alege din listele de pacienți pe cîte unul și discută cu el chestii! Adică opțiuni, alternative, ce mai, diverse chestii. Habar n-avem, zice ăsta, Voiculescu, ce importantă e „navigarea” la telefon alături de pacientul derutat! Eu, mai tolomac din fire, dar și prin educația clar deficitară, nu pot să întreb decît; bă, ești lovit de ceva? Ai navigat și tu, neatent, de te-a lovit vreun vapor la tîmplă? Da’ de ce faci mișto de mine, de noi, de Buget în ultimă instanță, și stai la Minister, în loc să fii deja în fundul bulăului!? De ce, bă?

Doru Popovici