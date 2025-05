FEICNIUZURILE de pe drumul abandonat

Dați-mi turul 0 (zero) înapoi! Adică deja mi-a ajuns pînă peste cap. Nu mai pot să aud zilnic (deja de mai bine de juma` de an!) aceleași prostii fără număr și fără limite de oricare fel, nu mai suport să-i văd pe toți maimuțoii din televiziuni prostindu-se și încercînd să ne prostească și pe noi, schimbîndu-și opțiunile și favoriții de la o zi la alta (desigur, în funcție de cît cotizează împricinații), astfel încît trădătorii de neam și țară de ieri să devină azi salvatorii țării și ai neamului, incapabilii de ieri să se transforme mîine în geniile socio-politico-economice capabile să facă din România paradisul visat încă de pe vremea lui Gerula, etc. și iar etc. M-am săturat, am o tot mai acută senzație de greață, vreau să mă lăsați să mă mai gîndesc la fotbal, rock, snooker, filme, gagici, pescuit, și nu doar la cine mă-sa o să ajungă, cu boți sau fără, preș. într-o țară în care orice ai vrea să faci bun te izbești de vecinul care așteaptă să-ți crape capra.

Într-o dezbatere, care ține practic încă din toamna trecută între orele 0 și 24 zi de zi, pe 12 mai, la ora 15.31, unul din importanții (după vorbă, după port, după mimică) prezenți zi și noapte în studiourile RTV (de ai zice că n-au nici casă, nici serviciu, nici familie!) ne anunță că în perioada următoare ”vor fi nenumărate FEICNIUZURI”!!! Domnul în cauză, ceva parlamentar, poate doar fost, după ce că se-mpiedică frecvent în limba mă-sii (adică maternă!), sigur făcea gîlci dacă ar fi spus nu ”FEICNIUZ” (pariez pe oricît că n-ar fi în stare să și scrie ”FAKE NEWS”) ci, pe limba mă-sii, ”știri false” sau ”mincinoase”, pe principiul că ”prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu-i… englez destul!”.

Pentru că nu putea să nu-și etaleze IQ-ul (mărit considerabil de cînd e prim-ministru) în aceste vremuri oarecum tulburi, dl. Cătălin Predoiu a vorbit tot la RTV, și tot pe 12 mai, la ora 18:06, de ziceai că vine direct din zona crepusculară: ”Piețele sînt extrem de îngrijorate de abandonarea drumului către Vest”! Se nasc cîteva întrebări: mai întîi cum află dl. Predoiu gîndurile pieței? Îngrijorările, tristețile, bucuriile pieței! Oare cum chiuie piața cînd e fericită!? Apoi, de unde deduce că am fi abandonat drumul către Vest? Și cine să-l fi abandonat? Că noi, vreo 18 milioane, nu. Poate Guvernul, condus chiar de domnia sa!? Vorba lu` Băselu`: ”Rușine, Dinu Patriciu!”.

Sper că la ora cînd ne citiți să ne pregătim deja de turul I al alegerilor! Al ălora din 2029 sau 2030, că nu mai știm nici asta: astea de pe 18 mai au fost alegerile de anul ăsta sau de anul trecut!?