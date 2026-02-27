ERA mai multe și VICTIME NOI

În ultimele zile nu prea am avut timp să vînez tîmpenii debitate de obișnuiții clienți ai acestei rubrici, fiind prins mai degrabă cu evenimente serioase, dintre care în capul listei s-au plasat Jocurile Olimpice de Iarnă și chestia aia din SUA (habar n-am ce a fost: întrunire, consfătuire, testare de piață, că erau de-a valma oameni din toată lumea, de care Trump nu prea auzise – cazul Nicușor Dan e simptomatic: habar n-avea ăla că asta e ȘI EL TOT PREȘEDINTE, nu premier!), așa că m-am plimbat înapoi prin agenda cu aiureli și am găsit cîteva pe care le sărisem.

Încep cu știrea de pe RTV de sîmbătă, 17 ianuarie, de la ora 18.10, care spunea, de fapt scria: ”Seif furat. Înăuntru ERA 1 kg de aur și 1 milion de dolari”. Deci: ăla (aurul) era 1 (kg), iar milionu` era tot 1. Dar dacă și ăla era, și ălălalt era, împreună rezultă tot că ERA, nu că ERAU! Cred că asta e logica după care agramații și chiar analfabeții de la RTV își construiesc anomaliile de limbă, atît cele verbale, cît și cele scrise. Pe lîngă conținutul de gramatică scrisă… lipsă, în depănarea pe gură a știrii ăleia mai era și o lipsă de logică, dacă nu cumva chiar de bun simț: cică alea, milionu` și kilu` de aur dispărute aparțineau unui domn zugrav care le-a obținut în Germania, prin muncă serioasă, cinstită! În această situație, mirarea mea nu mai are limite: de ce mă-sa nu ne-am făcut cu toții zugravi? Zugravi cinstiți, ca ăla, că restul de zugravi, ăia care mai dau cu gheara prin scule, betoane și vopsele, abia-și duc zilele.

Știți că multă vreme am crezut că în ordinea mărimii tîmpeniilor debitate, pe primul loc s-ar situa sportivii (iar dintre ei, fotbaliștii, care de fapt ar trebui să beneficieze de un clasament separat), numai că de cînd s-a inventat România TV, lucrurile stau nițeluș diferit, iar dacă vreți și o nouă dovadă, iat-o: pe 28 ianuarie, la ora 14:05, din gura reporterului aflăm că este vorba de ”… un autoturism care șoferul acestuia a intrat într-o depășire”. Evident, accident. Dar ăștia, reporterii care microfonul lor transmite toate tîmpeniile, n-or fi și ei victime ale unor accidente? De fapt, ei doar cu accidentu`, că victime sîntem noi, zilnic!