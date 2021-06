Vizualizări și vaccinări

”Consider că municipiul Cîmpulung Moldovenesc are cel mai mare procent de locuitori vaccinați împotriva COVID din județul Suceava și pentru că tot timpul am transmis mesaje pe rețelele de socializare, pe pagina primăriei și pe pagina mea. Numai mesajul că duminică, 30 mai, la Cîmpulung va vaccina doctorul Raed Arafat a avut peste 10.800 de vizualizări. Asta înseamnă că subiectul vaccinării este urmărit și, în același timp, este de interes pentru concetățenii mei, și nu numai. Mai mult, în discuțiile purtate zilnic cu oamenii prin piață, prin zona centrală, prin zonele de șantier, am detaliat subiectul vaccinării și văd că rezultatele se reflectă în procentul ridicat de vaccinare a populației municipiului Cîmpulung Moldovenesc. Este îmbucurător. Raed Arafat este o persoană sociabilă. Chiar dacă a fost foarte ocupat și-a făcut timp și pentru scurte ședințe foto și pentru a sta de vorbă cu concetățenii noștri. Plus că au fost prezenți și șefi de instituții din județul Suceava. În pauza de masă am avut timp și eu, și dumnealor să discutăm concret cu domnul Arafat despre anumite probleme. Ne-a ascultat, ne-a dat sfaturi…”. Mihăiță Negură, primarul municipiului Cîmpulung Moldovenesc.