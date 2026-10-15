Vitoria Setubal, un fel de Cetatea 1932 Suceava. Doar un fel de

Maestrul Mihai Pînzaru PIM, Vasile Gafiuc, președinte al Asociației Institutul Bucovina, și comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtător de cuvînt și adjunct al Poliției Județene Suceava, au participat în Setúbal, în Portugalia, la un seminar internațional dedicat prevenirii și combaterii discursului instigator la ură. Evenimentul face parte dintr-un proiect european în care Asociația Institutul Bucovina este lider de consorțiu, alături de parteneri din șase țări. Maestrul PIM și domnul Epureanu, scurt, despre orașul portughez:

Maestrul PIM: ”E foarte mult fotbal. E o activitate extraordinară. Un oraș foarte cald. Mulți copii care fac sport. Terenuri și de handbal, și de mini-fotbal și de rugby… Am fost în umbra marelui stadion de la Vitoria Setubal. Am mobilizat prietenii – pe Vasile Gafiuc și pe Ionuț Epureanu. E o vreme frumoasă, e o toamnă frumoasă. Mă uitam că la 07.15 să face lumină aici. Intră și ei, cred, pe ora de iarna, nu peste mult timp. Și lucrăm. E o atmosferă extraordinară”.

Ionuț Eupureanu: ”Am avut parte și de cîteva momente de relaxare și, bineînțeles, ca un pasionat de sport, am trecut pe la stadionul celebrei echipe de fotbal și am aflat că a avut un destin oarecum similar cu cel al Cetății Suceava de astăzi (Foresta Suceava s-a desființat, iar în locul acesteia a apărut CSM Cetatea 1932 Suceava, care a pornit din Liga a IV-a, iar acum este în Liga a II-a – n.r.), o echipă care cu puțin timp în urmă, cu cîțiva ani în urmă, s-a desființat din cauza unor probleme financiare, dar care a renăscut și acum joacă fotbal, încîntă oamenii, coagulează societatea din zonă și ăsta e un lucru cît se poate de pozitiv”.

Conform Wikipedia, Vitória Futebol Clube, cunoscut și ca Vitória de Setúbal, este un club de fotbal din Setúbal, Portugal, care evoluează în Primeira Liga. El a fost fondat în 1910. Stadionul clubului se numește Estádio do Bonfim, cu o capacitate de 15.497 locuri, iar culorile echipei sînt verdele și albul.