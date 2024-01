Viitorul handbalistic sună bine

”Dacă generația celor sub 25 de ani – o să îi numesc așa o vreme, pînă cînd se clarifică Pasqual și va spune cu cine crede că va lucra – va avea evoluții în continuare și va fi prezentă la fiecare competiție majoră – Campionat Mondial, Campionat European – și, în consecință, va lupta mereu pentru Jocurile Olimpice, ei bine, cînd va prinde Jocurile Olimpice va crește și vom avea așteptări mai mari. Ei vor crește avînd obiectivele acestea, antrenîndu-se pentru asta, pentru că, pînă la urmă, de aici pleacă totul. Dacă nu ai ținte mari, dacă nu ai ținte puternice… Noi în momentul acesta nu avem echipă, nu avem jucători ca să pretindem că avem echipă pentru nivelul acesta… Știu, e dureros ce spun, dar asta e. Eu mă refer și la tinerii antrenați de domnul Boca, cei care merg la Campionatul European. Sînt calificați după vreo 12-14 ani. Cred că în urmă cu 12 ani am mai participat la o competiție finală, Campionat European cu turneu final, cu cele mai tari echipe. Nici la juniori nu mai sîntem acolo. Abia acum s-a calificat Vasile Boca. Este un rezultat extraordinar ce a reușit Vasile împreună cu copiii noștri. Iar noi în momentul acesta avem cam 14-15 copii în loturile respective, la două categorii de vîrstă apropiate, la 2004-2005 și la 2006-2007. Cînd aceștia vor ajunge la peste 25 de ani, unii dintre ei cu siguranță vor fi în echipa României de seniori și atunci experiența lor internațională trebuie să-și spună cuvîntul și să vedem altfel meciurile de la televizor. Știți ce mi-a plăcut acum? Trebuie să spun lucrul acesta – dintre toate loturile de tineret, seniori și juniori, singura echipă a României care a jucat ceva ce este aproape sau comparabil cu handbalul modern este cea de juniori, cei de 2006 pregătiți de Vasile Boca: am avut contraatac la fiecare posesie, am avut repunere rapidă la fiecare posesie, am avut un joc de atac, un joc cu minge în atac în viteză și periculos pe poartă, fiecare posesor al mingii nu a ținut-o prea mult în mînă, s-a dat drumul repede. Chiar dacă vorbim de echipă de juniori – în comparație cu seniorii, sigur, diferența de valoare între ei este uriașă în momentul acesta – concepția de joc și modul de abordare sînt sănătoase și ei cînd vor crește și vor ajunge în echipa de seniori cu aceste stereotipuri, cu aceste automatisme, sînt convins că jocul României va arăta altfel”. Profesorul universitar doctor Petru Ghervan, coordonatorul echipelor de handbal din cadrul Clubului Sportiv Universitar Suceava. Naționala de juniori a României antrenată de suceveanul Vasile Boca s-a calificat la Campionatul European. Kinetoterapeutul Mihai Vornicu este tot sucevean, la fel ca și jucătorii Răzvan Rîpă, Codrin Dascălu, Andrei Rață, Teodor Ilucă, Eduard Rusu și Emanuel Șerban.