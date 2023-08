Viața bună de la Brezoi și viața scumpă din Deltă

„La festivalul de la Brezoi, 90% din asistență era formată din turiști și 10% din localnici. La festivalul de la Brezoi, un abonament pentru șase zile era parcă 660 de lei. Am stat doar patru zile. Dacă-ți luai bilet pentru o singură seară era vreo 200 de lei. Vîrful a fost în seara cînd au cîntat Ana Popovic și Beth Hart. Atunci a fost 300 de lei biletul. Cînd nu mai găsești cazări înseamnă că ai un festival de succes. Eu am stat la opt kilometri de Brezoi. Am fost un grup mai mare și am găsit o pensiune unde am plătit 250 de lei pe noapte pentru o cameră dublă, fără mic dejun. Prețul este comparabil cu cel de la orice pensiune din Bucovina, poate chiar mai jos. La Brezoi m-am întîlnit cu foarte mulți suceveni. Unii stăteau la Căciulata, la aproape 20 de kilometri distanță. La Brezoi sînt amenajate două campinguri excepționale și au fost suceveni acolo cu cortul. În public am văzut și oameni veniți din străinătate, special pentru festival. Apoi, mîncarea era destul de ieftină. Fiind multă lume, ai un volum de marfă mare și lași prețul mai jos. Pe de altă parte, din punct de vedere al turismului, România a devenit o țară foarte scumpă. Sînt iubitor de Deltă și ani de zile am fost în Deltă. Cel mai scump loc din Europa este la Sulina. Cel mai scump calcan, fără bon, fără nimic, l-am mîncat la Sulina. Nici în Italia, nici în Franța, nu mănînci pește atît de scump ca la Sulina. Și vorba aia, acolo sînt pescari care se plimbă cu barca, trag peștele, îl vînd la restaurant, și tot așa. La Lacul Como din Italia, considerat cel mai romantic lac din Europa, un abonament zilnic la vaporaș, de la ora 06.00 dimineața și pînă la ora 24.00, costă 15 euro, adică 75 de lei, și te plimbi cît vrei. În Deltă, o cursă Tulcea – Sulina, care durează două ore, costă 80 de lei. Păi, cum vine asta? Cum e posibil să fie în Deltă o cursă Tulcea – Sulina mai scumpă decît la cel mai vizitat lac din Europa. Și-atunci, cît aș fi de naționalist și de iubitor de Deltă, de România, nu mai bine mă sui în avion și mă duc să văd alte locuri la bani mai puțini?”. Dan Ioan Cușnir, liderul consilierilor PSD din Consiliul Local Suceava. Foto: Pagina de Facebook Open Air Blues Festival Brezoi.