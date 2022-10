Trimis în ”brațele” ingineriei de o carte citită în clasa a VII-a

”Eu, cînd am început activitatea, lucram prin zona Broșteniului la niște poduri și, pentru a cumpăra o pîine, mergeam pe jos 12 kilometri, fiindcă nu erau mijloace de transport. Asta era situația. Însă, dacă ar fi să o iau de la capăt, tot la facultatea de drumuri și poduri m-aș duce. De ce am vrut să urmez cursurile acestei facultăți? Cînd eram în clasa a VII-a am citit o carte în legătură cu activitatea și munca în chesoanele cu aer comprimat. Am citit întîmplător, deoarece mi-a căzut în mînă acea carte. M-a impresionat cum se lucrează sub presiune ca să nu intre apa, pentru că este o presiune. Poți lucra numai două ore. Nu poți lucra mai mult întrucît presiunea asupra corpului îți provoacă sîngerări nazale sau alte necazuri. Era descrisă munca asta și mi s-a părut interesantă. Pe de altă parte, am fost la pod la Brăila pentru că am avut o chestiune de expertizare. Podul se află în construcție și este aproape gata. Cînd ai legătură cu un astfel de proiect, ai o mulțumire sufletească deosebită, o mîndrie”. Inginerul Eugen Girigan, specialist în drumuri și poduri.