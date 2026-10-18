Lucrările de reabilitare a podului de pe DN 2E, la Vicovu de Sus, se apropie de finalizare. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, au fost executate lucrări de armare, turnare și decofrare a culei, precum și lucrări la radiere, pile și banchetele cuzineților.

Ați înțeles, da? Acum se așteaptă transportul pe șantier al elementelor de tablier metalic, care vor fi ulterior asamblate și ridicate pe poziție.

Cică, pentru această operațiune este așteptată sosirea unui specialist din Spania, fiind vorba despre tăblierul din Sevilla.

Podul lui Da Vinci