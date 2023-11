Surprizele muzicale, un produs ”importat” în România de Ancuța Corlățan

”Eu sînt cea care am inventat aceste surprize. Vă și spun despre ce este vorba. Fix în anul 2020, cînd a apărut pandemia, știm cu toții că toate s-au întrerupt. Soțul meu mi-a zis: <Ce-ar fi să faci și tu niște surprize?>. Vă și spun de unde ne-am inspirat. Văzusem la moldoveni, la Chișinău, pe cineva că făcea astfel de surprize muzicale la domiciliu. Eu l-am luat în rîs zic: <Ce ai, mă? Ce-i cu tine? Cum să mă duc la oameni acasă?>. Ei bine nu l-am băgat în seamă, dar primesc la vreo două – trei zile, cred, un mesaj pe Facebook de la un băiat din zona Maramureșului că dacă aș putea să fac o dedicație online pentru cumnata lui, pentru că urmează să fie ziua ei, și să-i transmit un mesaj din partea lor, a familiei, a părinților. Tot în Maramureș. Nu cunosc familia. Pur și simplu mi-a scris cineva. Și-atunci eu îi și spun soțului și el zice: <Vezi, ce ți-am zis eu?>. Și m-a apucat să zic: <Ce mi-o fi să fac treaba asta?>. Dar mă și gîndeam, spunîndu-i soțului meu: <E ciudat să mă apuc eu acum să iau telefonul, să îl țin și să mă filmez>. Dar el zice: <Nu, nu, nu. Hai, îmbracă-te în costum popular, așa cum te știe lumea la televizor, și te filmez eu>. Eram acasă pe-atunci, nu eram mutați încoace la Tișăuți. Stăteam acasă la Mănăstirea Humorului, m-am îmbrăcat frumos în costum popular, era vară, m-am dus în spatele casei undeva pe malul apei și am filmat într-un loc frumos această dedicație. Uitîndu-mă în calendar mi-am dat seama că a doua zi era întîi iulie și era ziua soacrei mele și zic: <Îi musai să-i fac și ei o dedicație>. Și am început să postez aceste două filmulețe pe pagină cu urările respective pentru fiecare în parte și au apărut primele mesaje. Mi-au scris niște copii din Belgia că vor să-i facă o surpriză mamei lor în localitatea Zaharești, aici, aproape, în data de 26 iulie și dacă aș putea. Era într-o zi de duminică. Și am zis să merg la ea acasă. Și așa am pornit. A fost prima surpriză la domiciliu. Nu vă zic reacția doamnei, sărbătorita în cauză, a fost una…, nici nu știu cum să zic, cu multă emoție, a început să plîngă, mai ales că această surpriză venea din partea copiilor care erau în Belgia și nu puteau să vină acasă. Am mers cu un tort, cu flori și cu o sticlă de șampanie. Eu dau comandă la cofetărie, la florărie. Eu mă ocup de toată treaba asta. Și după ce am început să merg au fost comentarii multe și răutăcioase. Important este că nu le-am dat curs și că am mers mai departe. Foarte mulți s-au luat după mine. Am fost singura în România care făceam astfel de surprize. Vă zic că am avut solicitări la Cluj, la Oradea. Clar nu m-am dus, pentru că era vorba de distanță și de timp. Mulți au vrut să mă duc acolo și a fost perioada aia cînd chiar nu puteau veni tinerii acasă la părinți și asta a fost cea mai deosebită surpriză, pentru că eu mă duceam, le filmam reacția. Se filmează și se postează pe pagina mea de Facebook. Ne-a crescut pagina extraordinar de mult. Deci, nu-mi vine să cred în momentul în care eu m-am apucat să fac treaba asta aveam cred că 15.000 de urmăritori, iar acum am ajuns la 70.000 de urmăritori pe pagina de Facebook. Și acum am foarte multe solicitări, însă, din păcate, am mai refuzat dintre ele pentru că de aproape un an de zile, în februarie împlinesc un an de zile de cînd sînt profesor în Suceava la Academia Sing, o școală privată”. Interpreta de muzică populară Ancuța Corlățan este originară din Mănăstirea Humorului, iar în prezent trăiește într-o localitate limitrofă municipiului Suceava. Pagina de Facebook a artistei dedicată surprizelor se numește ”Surprize muzicale cu Ancuța Corlățan”.