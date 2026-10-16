Șoldănescu și băieții lui, cei mai buni ambasadori

La finele săptămînii trecute, Bucovina a fost prezentă la cea de-a 32-a ediție a Tîrgului de Turism de la Varșovia, cel mai mare tîrg de profil din Polonia. Conform Consiliului Județean Suceava, al cărui președinte este Gheorghe Șoldan, materialele de promovare ale județului Suceava au fost disponibile în limbile polonă și engleză, iar oferta a fost completată de o degustare de produse artizanale din hribi oferite de producătorul local ”Hribărescu”.

Mă mir că nu a fost acolo și producătorul local de proiecte de dezvoltare a județului ”Șoldănescu”.

Totuși, mai bine ar fi fost prezenți Bogdan Șoldănescu și băieții lui de la echipa de handbal masculin de primă ligă CSU Suceava, că doar sportul este cel mai bun ambasador.

AmbasaDor de Bucovina