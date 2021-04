Sînt cetățean american și am drepturi

”Sînt ajutoarele pe care guvernul american le acordă cetățenilor care au fost puternic loviți de pandemie. Fără aceste ajutoare, economia americană, care este bazată în principal pe consum, ar fi suferit mai mult. De aceea aceste injecții de capital, de lichidități, de cash-flow sînt binevenite și necesare pentru economia americană. Li s-au dat bani tuturor: și celor cu serviciu și celor fără, pentru că pînă la urmă toți cetățenii au fost loviți de pandemie, toți cetățenii suferă într-un mod sau altul. Practic, ăsta pare cumva un ajutor în masă, dar, în realitate, lucrul ăsta e făcut pentru economia americană. Eu am primit toți banii. Ultima dată am primit cîte 1.400 de dolari de persoană: eu și soția. Eu sînt cetățean american și am drepturile de care se bucură fiecare cetățean american, cu toate că nu mai locuiesc acolo, ci locuiesc în România. Am conturi acolo și în acele conturi îmi intră banii. În cei 10 ani, cît am lucrat în Statele Unite, am contribuit vîrtos la taxele locale, am plătit taxe ca oricare cetățean american, și toate contribuțiile astea acuma văd că încep să dea roade”. Dan Nichiforel, membru al Consiliului Local Suceava din partea USR-PLUS, despre ajutoarele de 5,3 trilioane de dolari acordate de guvernul federal cetățenilor americani de la începutul pandemiei.