Satul pus pe hartă de o mănăstire

”(Biserica de lemn ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Todirești, cunoscută și ca Biserica de lemn ”Înălțarea Sfintei Cruci”) este monument istoric. (Este un lăcaș de cult ortodox construit în anul 1782), încă se mai țin slujbe. Am mulțumirea sufletească că în mandatul meu am reușit și am pus și noi, primăria, umărul, împreună cu ajutorul Consiliului Local, și am ajutat cît am putut și s-a redeschis acea mănăstire – că așa îi spunem acum. Era de 17 ani închisă. Părerea mea este, contrar multor comentarii de genul <aveam biserică, ce ne mai trebuie alta?>, că Înalt Preasfinția Sa Calinic a făcut un lucru bun. Am stat de vorbă cu dumnealui și îmi spunea că la Pătrăuți biserică închisă, la Părhăuți biserică închisă, la Ilișești la fel. Și s-au redeschis. Înaltul Calinic a făcut-o mănăstire în urmă cu doi ani. Satul Părhăuți va fi pus pe harta turistică. Este o mănăstire de 500 de ani. Acum se lucrează la un proiect de vreo 4 milioane de euro pentru restaurare, consolidare, tot ce înseamnă, și pictură, și tot. Eu spun că e un lucru bun. Noi avem acolo un paraclis, tot în preajma bisericii, iar acum se face o nouă biserică în centrul satului și Arhiepiscopia are rolul cel mai important. Deja este ridicat la un anumit nivel și aia va fi biserica de mir. Și noi, primăria, am ajutat, după posibilitățile noastre. Am ajutat la proiectare, de exemplu la mănăstire a fost nevoie de bani pentru studiul de fezabilitate și a trebuit să ajutăm cumva, că nu poți să mergi la fiecare băbuță să strîngi cîte 5-10 lei, nu faci mare lucru așa”. Primarul comunei Todirești, Mugurel Bocancea.