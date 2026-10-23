Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA – Direcția Silvică Suceava – Ocolul Silvic Stulpicani din mun. Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava, titular al proiectului ”Schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri din fondul forestier proprietate publică a statului, în suprafață totală de 2,2420 ha (Ocolul Silvic Stulpicani, UP II Negrileasa), cu defrișarea vegetației forestiere de pe suprafața de 1,7751 ha, în scopul realizării obiectivului de investiții Drum forestier Pârâul Rece”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în com. Stulpicani, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din municipiul Suceava, str. Bistritei, nr. 1A, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 și vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet https://djmsv.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Suceava.