„La 77 de ani sînt cu un pas către maturizare, dar, sincer, pînă acum nu am avut sentimentul ăsta, că bătrînețea este o responsabilitate în primul rînd pentru tine, raportîndu-te la familie. Responsabilitatea vine din faptul că la o anumită vîrstă trebuie să ai grijă de tine, ca să nu devii o povară pentru cei dragi de lîngă tine. Ăsta este vectorul meu de atenție, ca nu cumva să devin o povară, fiindcă în iubirea pe care ți-o poartă copiii, nepoții, este păcat să vii tu cu diverse încercări. Atîtea lucruri auzim noi despre oamenii care au atins o anumită vîrstă, iar din cauza unor boli au devenit o povară, o grijă. Oricum, eu gîndesc pozitiv. Categoric, procesul de maturizare continuă și la 77 de ani. Înveți toată viața, te maturizezi toată viața. Responsabilitatea ta constă în aceea de a-ți respecta nevoile organismului, să nu faci excese de nici un fel, să mănînci corespunzător… Îți faci un bilanț în viață și te întrebi cam ce vîrfuri ai avut. Vîrfurile se împlinesc în devenirea familiei tale, în căsătorie, în apariția copiilor și a nepoților. Însă, iată că mai ai copii și nepoți în activitățile tale, indiferent de profesie, sau la un moment dat transformarea unui hobby într-o profesie. Eu jumătate din viață am lucrat ca inginer. Am avut rezultate frumoase și colective frumoase acolo unde am lucrat. Mă gîndesc la Institutul de Proiectări din Suceava, la Inspecția de Stat în Construcții de la Suceava, la Direcția Tehnică de la Consiliul Județean Suceava… Apoi, am lucrat în redacții de ziare cu oameni importanți și am rămas prieteni peste ani, peste timp, pînă în zilele noastre. Vocile adevărate se aud în conștiința mea. Am rămas prieten cu copiii mei, ceea ce este foarte important. Am nepoți mari și în orice clipă pot primi un anunț că voi fi străbunic. Asta ar fi cea mai grozavă așteptare de-acum încolo”. Mihai Pînzaru-PIM. (Foto: Mihai Pînzaru PIM, la Galeria de Artă” Zamca, pe 16 ianuarie 2023, ziua în care a împlinit 77 de ani și a fost vernisată expoziția de fotografie și grafică dedicată Anului Ciprian Porumbescu ”Artă la unison”, realizată împreună cu artistul fotograf Dimitrie Balint)