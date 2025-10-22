Primarul constructor de case

Primarul orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a fost la Roma, dar nu pentru a vizita muzee, pentru a asista la o partidă de fotbal ori pentru a face cumpărături, ci pentru a participa la prima ediție a Conferinței Antreprenorilor Evanghelici Români. Totuși, n-am înțeles de ce românii noștri au trebuit să meargă pînă în Italia și nu s-au întîlnit în localitatea botoșăneană Roma. În fine. Conform dicționarului, antreprenor este persoana care conduce o antrepriză, iar antrepriza este o ”întreprindere care execută lucrări industriale, comerciale, de construcții etc.; lucrarea propriu-zisă”. Cum ar veni, în timpul liber, domnul Iliuț este un antreprenor care construiește case. Case ale Domnului.

AntreBriza Mării Adriatice