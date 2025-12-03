Prefectul nostru de Bihor

Prefectura Suceava, condusă de Traian Andronachi, și Consiliul Județean Suceava, condus de Gheorghe Șoldan, au făcut hîrtii peste hîrtii pe care le-au transmis Guvernului, solicitînd suma de 81,86 milioane de lei (din fondul de intervenție la dispoziția guvernului) pentru județul nostru și pentru orașul Broșteni, în vederea refacerii infrastructurii grav afectate de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie 2025. Însă, Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să aloce numai 32,71 milioane de lei.

Pentru a primi diferența, prefectului nostru nu-i mai rămîne decît să solicite schimbarea numelui județului Suceava în Bihor.

BrOștenii lui Ștefan