Prea multă cocoloșeală strică

”Sînt singurul membru fondator care a rămas activ începînd cu 12 octombrie 1990. Practic, sîntem printre primele filiale Salvați Copiii din țară. Am peste 30 de ani de voluntariat și 28 de ani de președinție am împlinit exact în ziua în care am renunțat la funcție, pe 20 martie 2021. Cu sau fără funcție, eu am rămas voluntar Salvați Copiii și voi pune în slujba organizației și a proiectelor toată experiența pe care o am atît la Salvați Copiii, cît și în activitatea profesională. Asta înseamnă voluntariat, înseamnă să folosești tot ceea ce știi, tot ceea ce vrei să realizezi. Spre deosebire de alte organizații, Salvați Copiii merge pe proiecte multianuale, pe schimbare. Un exemplu de proiect: Centrul de consiliere pentru copil și familie. Este un proiect specializat, cu multiple scopuri, dintre care cel mai important este acela de a ajuta copilul și familia să depășească momente de criză sau să depășească situații dificile pentru copil. Aici ne adresăm copiilor victime ale abuzului și din familie, și din afara familiei. Cînd spun abuz nu înseamnă neapărat abuz sexual. Avem și abuz fizic, avem neglijare, avem abuzul emoțional… Sînt tot felul de tipuri de abuz. Inclusiv hiperprotecția, cocoloșeala, e o formă de abuz, pentru că prin acest lucru tu, de fapt, îi induci copilului un handicap social, îl faci să nu se integreze în societate. Asta conduce spre anxietate, depresie, comportament deviant, iar toate astea înseamnă emoțional niște afecțiuni pe care la un moment dat ajungi la concluzia că trebuie să le rezolvi într-un fel. Le poți rezolva cu sprijinul unor specialiști: asistenți sociali, psihologi… Centrul de consiliere funcționează de vreo 15 ani și va merge în continuare, indiscutabil”. Camelia Iordache, președintele onorific al organizației Salvați Copiii Suceava.