Portretul autoportretistului

„După restaurarea Muzeului de Istorie, în toamna tîrzie a lui 2016, domnul Parghel a venit pe la noi, a văzut spațiile nou create și a fost foarte încîntat. La vremea aceea am vorbit de Sala Pod, unde dînsul să vină cu o expoziție în 2018. A trecut 2017, a venit 2018, un an destul de complicat, fiind Anul Centenar. A fost complicat în sensul că a fost plin de evenimente. De aceea, domnul Parghel a zis să lăsăm expoziția pentru 2019. Am lăsat-o pentru 2019, cînd mi-a zis să mai amînăm un an. Am mai amînat un an și a venit pandemia. În 2021 l-am sunat din nou pe domnul Parghel și l-am întrebat ce facem. Mi-a răspuns că nu se simte chiar pregătit și să mai amînăm un an. Apoi, m-a sunat și mi-a zis că-i legat de Suceava și ar vrea să facem o expoziție-donație, practic să doneze toate lucrările din expoziție. Domnul Parghel este unul din cei care înțeleg că instituția muzeală este garantă a păstrării memoriei. În România, deocamdată singurele instituții care au păstrat pînă la urmă patrimoniul, indiferent de perioadele istorice și de regimuri, sînt muzeul, arhivele și bibliotecile. Toate celelalte au dispărut. Vorbesc de tot felul de fundații, asociații, colecții private ș.a.m.d. Muzeele, dacă stăm strîmb și judecăm drept, și ne uităm la cum au apărut ele, sînt acele instituții care au ca principal obiectiv depozitarea, păstrarea, restaurarea și predarea următoarei generații a unui patrimoniu, care înseamnă, de fapt, memoria unor locuri. De aici a venit ideea acestei expoziții. Anul trecut, în decembrie, era deja perfectată donația. Domnul Parghel ne-a sunat și ne-a transmis că lucrările sînt împachetate. Dînsul, împreună cu soția sa, doamna Doina Lavric, au făcut selecția. Lucrările au venit la Suceava și noi le-am înrămat. S-au făcut și formele și anul acesta simezele muzeului nostru găzduiesc expoziția <Donația>. Este o sinteză a operei domnului Parghel. Sînt lucrări de tinerețe, cînd nu știi dacă e Corneliu Baba sau e Virgiliu Parghel. Domnul Parghel este născut în Iași, dar a copilărit la Dîrmoxa. Așadar, este legat de Suceava. Apoi, a făcut liceul la Iași, la <Octav Băncilă>, unde i-a avut ca profesori, între alții, pe Liviu Suhar, din Iacobeni, și pe Mihai Ispir. Între 1975 și 1979 a făcut Institutul de Arte Plastice <Nicolae Grigorescu> de la București. Acolo a făcut pictură și l-a avut mentor pe Corneliu Baba. În lucrările de tinerețe se vede foarte bine acest lucru. Sînt foarte multe autoportrete. Interesant e că Virgiliu Parghel este un om foarte timid. Chiar discutam cu Vladimir Bulat, cel care a curatoriat expoziția <Donația>, și îmi spunea că în timiditatea sa, Virgiliu Parghel face autoportrete, fiindcă încearcă să se regăsească. Are autoportrete din tinerețe pînă-n 2021. Are foarte multe portrete și autoportrete, iar o serie din ele sînt donate muzeului nostru. Are lucrări din toate perioadele sale de creație. Virgiliu Parghel este un pictor exuberant și are ca teme predilecte autoportretul, portretele și lumea rurală, mai puțin lumea urbană. Cred că are și durere. Spre exemplu, la noi în expoziție este o lucrare absolut spectaculoasă, care te marchează. Se cheamă <Fetiță suferindă>. Este atît de interesantă această lucrare și atît de profundă, de captivantă, dar, în același timp, îți trezește frică. Oricum, merită văzută. Totodată, Virgiliu Parghel are destul de multe lucrări-icoane, dar icoane realizate în manieră proprie: Maica Domnului cu Pruncul, Sf. Mihail… Sînt lucruri care țin de universul ăsta rural, cu redescoperirea propriului eu. Evident, fiecare își face propria exegeză și fiecare trage propriile concluzii. Asta este una din păreri. Din 1979 și pînă în 1990, Virgiliu Parghel a locuit la Suceava, unde a fost profesor de pictură. Din 1990 și pînă în 1993 a fost asistent la Conservatorul de Muzică și Arte Plastice <George Enescu> din Iași, actuala Universitate de Arte <George Enescu>. Din 1993 și pînă în 2006 a fost lector la Universitatea Națională de Arte din București. Din 2006 este pictor liber profesionist. Este pensionar. Expoziția <Donația> va fi deschisă pînă-n data de 8 ianuarie. Ulterior, lucrările vor intra în depozitul de artă al Muzeului Național al Bucovinei”. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, despre donația de 97 de tablouri făcută de pictorul Virgiliu Parghel.