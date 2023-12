Porcul Gică de Crăciun. De un Crăciun care a fost cîndva

An de an, Monitorul de Suceava primește și premiază colindători și urători. Concursul online “Iată Vin Colindători!” a ajuns la ediția a IV-a. Cu ani în urmă, ”Monitorul” avea un concurs foarte așteptat în perioada Sărbătorilor de Iarnă – ”Porcul Gică de Crăciun”: „O altă tradiție de Crăciun era cu porcul Gică. Era pe atunci, cum spunem noi, fostul Monitorul, cînd ținea de Iași. Țin minte la început, cînd s-a făcut, dusesem porcul cu o fundă la Casa Culturii. Înăuntru, în Sala Mică, s-a făcut tragerea la sorți (pentru desemnarea cîștigătorului porcului – n.r.). Erau tiraje mari atunci (în jur de 10.000 de exemplare – n.r.). Nu mai știu cîți ani avea Monitorul pe atunci, eu eram șef adjunct. Era sala nu plină, dar erau cîteva zeci de oameni. S-a tras la sorți și a venit unul și și-a luat porcul. Cîștigase cineva din Suceava. Completai niște taloane (pentru a participa la tragerea la sorți – n.r.). Apoi am mai făcut acest concurs și în noua și actuala formulă a Monitorului. Cît despre porc, uneori oamenii nu îl voiau, alteori voiau numai jumate… Dacă ești la bloc și cîștigi un porc, ce faci cu el?! Trebuie să îl împarți, spre exemplu. Și dacă cîștigi un porc viu ce faci cu el?! Logic, cauți pe cineva care se pricepe, dar îți dai seama, umbli cu porcul prin oraș, nu găsești… După aceea oamenii voiau altceva. Contractasem apoi o firmă ca să luăm un porc gata tranșat. Dar oamenii spuneau <dar, stai, ce fac cu un porc întreg?! Numai jumate vreau>. O perioadă am dat bani (ca și premii – n.r.). Nu mai avea farmec. Ultimul an am dat bani. Era tot porcul Gică de Crăciun, dar primeai contravaloarea lui în bani. Și am renunțat”. Tiberiu Avram, redactorul șef al ”Monitorului de Suceava”.