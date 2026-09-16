Încă o realizare de excepție a poetului Vasile Rîmbu și a prozatorului Dan Ioan Cușnir, despre care vor vorbi peste veacuri urmașii urmașilor noștri: a fost reamenajată stația de autobuz de la Policlinică și a fost montat un stand cu cărți. Pentru a marca momentul, cei doi conducători ai urbei pe cele mai înalte culmi de civilizație s-au fotografiat pe banca din stație ca doi cîntăreți de muzică populară dintr-un sat situat între dealuri veniți în București pentru filmări pentru o emisiune de televiziune pentru Revelion. Excepționala realizare a scos din nou poetul din primarul nepereche, care după ședința foto s-a așezat la masa de lucru și, din dorința de a încînta intelectualitatea suceveană, a scris că el și cu viceprimarul nepereche au amenajat standul de cărți pentru ca timpul de așteptare să poată fi transformat într-un moment de lectură și deconectare, chiar dacă ”stațiile de autobuz sunt locuri de tranzit pentru pașii grăbiți”.

Fiind vorba despre o exprimare atît de profundă l-am întrebat pe domnul Gemini ce-a vrut să spună poetul, iar acesta ne-a răspuns imediat: ”Stațiile de autobuz sunt, într-adevăr, puncte de intersecție efemere, unde destine și itinerarii diferite se intersectează pentru doar câteva minute”. Inteligența artificială ne-a oferit și o perspectivă prin care poate fi interpretată metafora: ”Spre deosebire de o cafenea sau un parc, stația de autobuz nu este destinația finală. Ea există doar ca un prag între <unde ai fost> și <unde trebuie să ajungi>”. Cît despre ”citești primele rânduri acolo, o iei acasă, o descoperi, iar la final o aduci înapoi pentru următorul. O carte nu ne aparține pe deplin, ne aparțin doar orele întâlnirii cu ea”, Gemini ne-a spus că este vorba despre ”o frumoasă reflecție despre magia lecturii și spiritul generos al bibliotecilor”.

Domnule primar, spuneți-ne ce mîncați, dar mai ales ce anume citiți, ca să ne luminăm și noi, astfel încît să nu mai fim nevoiți să apelăm la inteligența artificială. Și abia vă așteptăm pe dumneavoastră și pe adjunctul dumneavoastră să urcați pe scenă în Noaptea de Revelion și să cîntați ce ați cîntat și pentru emisiunea de la tv.

RevelIon Lungu