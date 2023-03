”Paul et Virginie” nu erau acasă

„Universitatea <Ștefan cel Mare> are cîteva parteneriate cu Africa. Recent am avut ocazia să merg în Insula Mauritius, de fapt în Republica Mauritius, care timp de un secol, pînă în 1814, a fost colonie franceză. Apoi, două secole a fost colonie britanică și acum este stat independent. Este un stat cu două limbi oficiale: franceza și engleza. Am văzut cu ochii mei cum luptă unii oameni în statul Mauritius pentru independență, pentru cultura și valorile lor. Însă, am fost puțin supărată pentru că Insula Mauritius este locul în care s-a desfășurat acțiunea celebrului roman <Paul et Virginie> și mi-am dorit să cumpăr de la fața locului romanul pe care nici biblioteca noastră nu îl are. Îmi propusesem să aduc și la bibliotecă un exemplar. Nu am găsit în nici o librărie, nu am găsit nicăieri, nici un semnal legat de cartea <Paul et Virginie>. Circulă legenda, pentru că este o legendă, pornită dintr-o realitate, că a fost un naufragiu al navei <Saint-Géran>. Acest naufragiu este miezul romanului. Naufragiul a devenit o legendă. Pe insulă există locuri care amintesc de <Saint-Géran> și chiar un itinerar cu elemente din acel naufragiu, și vreo două statui cu Paul et Virginie. Însă, cartea nu am putut-o cumpăra. Și-atunci, am întrebat: <Cum se poate?>. <Păi, noi ne construim propria cultură, propria literatură>. Resping, nu știu dacă e greșit, dacă e bine, resping tot ceea ce le vine din fosta colonie Mauritius. Este o istorie pe care noi vrem să o regăsim acolo, la fața locului. Și iată că s-a pierdut sau trebuie un impuls pentru ca ea să fie scoasă, din nou, la lumină. Există acum o luptă pentru afirmarea identității naționale a acestor popoare din Africa. Papa Francisc a știut de ce se duce acolo și de ce a spus ce a spus (Papa Francisc: <Luați mîinile de pe Republica Democratică Congo, luați mîinile de pe Africa! Ajunge cu sufocarea Africii: nu este o mină de exploatat sau un sol de jefuit!> – n.r.). De altfel, gesturile Papei Francisc sînt din ce în ce mai curajoase, nu numai pe teritorul Africii, pe o tematică foarte largă. Este un Papă modern și ne uităm la ce spune Papa Francisc”. Directoarea Bibliotecii USV, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu. (Foto: Statuia Paul et Virginie din Mauritius. Holidify)