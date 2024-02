Nicidecum? Ei, aș

La granița dintre Aleea Saturn și Aleea Venus se amenajează o nouă parcare. „Eu mă înfurii foarte rar, dar cînd mă înfurii, ferească Dumnezeu! (zîmbește) De ce m-am înfuriat? Cînd cineva îți spune, cineva cu responsabilitate și întrebat direct în urmă cu un an, cînd s-a discutat despre modernizarea celor două alei, Saturn și Venus, că se face și se drege și a trecut un an, la fel ca în cazul podului de la Milișăuți, că se vor amenaja două parcări acolo… Eu m-am gîndit că vor fi cele ce le știam deja, una dintre ele este pe un spațiu verde, care nu este oricum deloc folosit de riverani, sau cum se numesc acum cei care își parchează mașinile acolo, și, oricum, nu mai este spațiu verde… mă refer la cea de dinainte de a ajunge la punctul termic, o parcare care se extinde pînă către Strada Zorilor. Am mai întrebat atunci (în urmă cu vreun an): <Este acolo o pajiște frumoasă, cu iarbă verde… este vorba și despre aceea?> și mi-a spus domnul viceprimar Lucian Harșovschi: <Nicidecum!>. Am văzut că a trecut timpul, nimic nu s-a mișcat acolo, iar la începutul săptămînii acesteia (20 februarie 2024 – n.r.), domnul viceprimar Lucian Harșovschi apare pe rețelele de socializare filmat pe șantier, dînd sfaturi, interogînd și criticînd și oferind indicații lucrătorilor: <Aici așa, aici așa, aici bordura mai sus, aici mai jos!>… Și unde se făceau lucrările?! Se făceau pe spațiul ăla verde despre care domnia sa spunea, în urmă cu mai puțin de un an, că nu va fi atins nicidecum și că nu va fi afectat de aceste parcări. Nu mai spun că toată lumea de acolo, din zonă, eu locuiesc în preajmă, a fost oripilată în momentul în care jumătate din acel spațiu verde s-a privatizat/retrocedat. A venit cineva care a avut teren fix acolo, poate, și i s-a oferit <Uite, ia jumătatea asta, că-i a ta!>. Și și-a înconjurat proprietarul jumătatea lui cu gard. Așadar, pe jumătate de teren se face parcare, iar jumătate este înconjurată de gard. Înainte, acolo se jucau copiii, era un spațiu verde foarte plăcut. Între blocuri să ai o întindere așa de mare de iarbă… era o adevărată delectare pentru toți <drăcușorii> ăștia mici să se rostogolească pe acolo. Era iarbă, era verde și era îngrijit. Eu cunosc oameni care locuiesc în blocurile alea și care nu sînt de acord, nici nu s-au gîndit vreodată că va fi parcare acolo. Avea înainte amenajamente, se băteau covoare, cred, cîndva, era un loc de joacă din ăla ceaușist… Foarte supărat sînt, pentru că un om cu responsabilități spune un lucru astăzi, iar mîine se întoarce la 180 de grade. E neplăcut, sincer să spun, să fii martor la genul acesta de afirmații, de stări care se bat cap în cap. Nu ai ce face, e bătut în cuie, acceptăm realitatea.

Cred că am speculat (în articolul postat pe suceava-smartpress.ro – n.r.) că e foarte bun și pentru proprietarul acelei porțiuni de teren înconjurată cu gard, pe care pe timp de vară cresc pe acolo bălării înalte, ciulini și nu avea acces la drum, pentru că acum că i se face parcare lîngă casă… De acum poate să demareze domnia sa un proiect de dezvoltare imobiliară acolo, între blocuri. Păcat să ai teren și să nu îl folosești… Doar ce?! Dacă voia să pună ceapă sau barabule putea să pună, nu să lase terenul pîrloagă trei sau patru ani. Deci, poate fi o oportunitate de dezvoltare imobiliară”. Jurnalistul și scriitorul Neculai Roșca.