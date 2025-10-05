Mirosurile dezgustătoare de la Verești

Există mai multe reclamații că miroase foarte urît de la ferma de porci de la Verești, unde firma CMC Agroinvest a băgat vreo 35 de milioane de euro și unde capacitatea de creștere este în acest moment de 100.000 de capete.

Reprezentanții firmei spun că ferma a fost amenajată pe locul fostei ferme de porci care a fost înființată în anii `70 și că, în conformitate cu legea, nu este permis să se construiască spații de locuit sau pentru diferite firme pe o rază de 1.500 de metri. CMC Agroinvest susține că mai departe de un kilometru și jumătate nu sînt mirosuri pestilențiale.

Totuși, există posibilitatea ca, după lăsarea întunericului, porcii să se îmbete ca porcii, să sară gardul și să umble fleaura prin Verești, împrăștiind mirosul lor dezgustător.

RăciTura de noapte