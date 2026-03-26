Mesajul cu dedicație

Printre cei care au participat la ”Cafeneaua politică”, la care au fost invitați pentru a vorbi despre importanța comunicării Cătălina Biholar de la Intermedia TV și Tiberiu Avram de la ”Monitorul de Suceava”, s-a numărat și deputata PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi.

Iată concluziile doamnei Adomnicăi: ”Comunicarea este esențială în toate domeniile, cu atât mai mult în politică, unde mesajele sunt adesea privite cu neîncredere. De altfel, simpla menționare a cuvântului politică stârnește de multe ori iritare. În ultimii ani s-a creat o distanță tot mai mare între politicieni și societate. Oamenii nu resping neapărat ideile sau proiectele, ci felul în care acestea sunt comunicate. Mesajele sunt uneori prea tehnice, prea formale, cu un limbaj de lemn, iar atunci când comunicarea nu este clară și coerentă încrederea se pierde foarte ușor. Politica este însă, înainte de toate, despre oameni: despre implicare, despre probleme și soluții, despre schimbarea lucrurilor în bine și despre responsabilitatea de a explica deciziile pe care le luăm. De aceea, o comunicare mai clară și mai apropiată de oameni poate ajuta la reconstruirea încrederii dintre politicieni și societate”. Mai mult, poate ajuta și la reconstruirea încrederii dintre politicieni și politicieni.

De pildă, lipsa de comunicare dintre primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, și PSD l-a costat pe acesta suspendarea din partid pentru 6 luni.

Parte din mesajul doamnei Adomnicăi pare adaptat situației legate de suspendarea domnului Rîmbu. Mirela Adomnicăi a bătut șaua ca să priceapă iapa, care iapă trebuie să-i transmită unuia dintre caii-putere ai mașinii cu care Vasile Rîmbu vine la Primărie și pleacă de la Primărie că trebuie să-i spună acestuia să comunice mai bine cu partidul, dacă vrea să fie reprimit. Însă, pentru asta, domnul Rîmbu ar trebui să dea muzica mai încet în mașină, fiindcă altfel nu va auzi mesajul. Dar poate că nici nu vrea să-l audă.

Missed call-putere