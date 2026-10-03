Măturătorul de presă

Tînăr de 16 ani, în spital cu multiple leziuni, dpă ce, beat, a ieșit la plimbare cu motocicleta.

Trei răniți, după ce șoferul în vîrstă de 79 de ani a ațipit la volan.

Prins în trafic beat mangă conducînd fără permis un scuter neînmatriculat.

Mai mult de jumătate dintre morții din accidentele din acest an erau pietoni, bicicliști sau motocicliști.

Sucevean condamnat pentru că vindea căciuli contrafăcute într-un proces cu brandul ”Tommy Hilfiger”.

Ceartă cu palme și tras de păr între doi concubini din Moldova Sulița finalizată la Poliție. Bărbatul nervos a fost încătușat și trebuie să păstreze o distanță de 100 de metri față de ”iubită” și cei doi copii ai ei.

Polițiștii au confiscat în cadrul unei razii peste 200 de kilograme de ciuperci și acumulatori pentru sisteme fotovoltaice.

Microbuz ucrainean încărcat cu acumulatori pentru sisteme fotovoltaice fără acte interceptat de polițiști la Prisaca Dornei.

Firmă suceveană ”cocoșată” cu amenzi de 20.000 de lei pentru nereguli cu materialul lemnos din depozitul din Fundu Moldovei. Polițiștii au mai confiscat lemn în valoare de aproape 6.000 de lei.

O casă din Burdujeni al cărei proprietar în vîrstă de 75 de ani este la închisoare a luat foc de la o țigară. Incendiul a afectat și locuința vecină, proprietara de 85 de ani fiind evacuată.

Furt de energie electrică la un bar din Broșteni printr-o instalație amplasată în toaletă.