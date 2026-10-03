Bani aruncați în fîntîna fără apă

Drumul județean de pămînt 291K, între Zamostea și limita cu județul Botoșani, va fi modernizat. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, spune că drumul acesta duce spre șantierul abandonat al podului peste Siret dintre Zamostea și Talpa, proiect început în anii ’90 și nefinalizat nici în ziua de astăzi. Domnul Șoldan a adăugat că ”împreună cu actuala conducere a Consiliului Județean Botoșani am reluat documentația și demersurile pentru obținerea avizelor. Nu putem recupera peste noapte 30 de ani pierduți, dar facem fiecare pas necesar pentru ca acest pod să fie, în sfîrșit, construit”.

Prea tîrziu, domnule Șoldan – seacă ea Dunărea și nu seacă Siretul? Bani aruncați în fîntînă, și aia secată.

Seceta și ciocanul