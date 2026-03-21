Măturătorul de presă

De către
Jupanu
-
  • Angajatul” ANAF care a sunat să-i restituie o parte din impozitul pe profit l-a țepuit pe un sucevean cu 87.000 de lei.
  • Pompierii avertizează că reîncepe sezonul incendiilor de vegetație, care pot provoca mari pagube sau pierderi de vieți.
  • A vrut să se împace cu fosta, dar a ajuns după gratii pentru că a încălcat de două ori ordinul de protecție.
  • Șofer de 65 de ani, reținut după ce, băut, a provocat un accident, a fugit și apoi a refuzat recoltarea probelor biologice.
  • Doi frați care au bătut rău un om pe stradă, arestați după ce, aflați sub control judiciar, s-au bătut și între ei.
  • Un tînăr șofer care a zburat cu mașina pînă în acoperișul unei case, reținut în arest pentru două infracțiuni.
  • Un bătrîn de 94 de ani a suferit arsuri de la strujenii cărora le-a dat foc.
  • Un șofer băut, care a încercat să fugă de polițiști, a încasat și o amendă mare.
  • O șoferiță care a întors pe linie continuă a provocat un accident cu rănirea altui șofer.
  • Un individ problemă, arestat după ce a postat pe TikTok cum conduce o mașină, deși el nu are permis.
  • Autoturism cu țigări de contrabandă, oprit la Milișăuți după o acțiune nocturnă a polițiștilor de frontieră.
  • Ani de pușcărie pentru un sucevean care a combinat acțiunile rutiere cu ”păcate” mai vechi.
  • Bărbat reținut după ce a încălcat ordinul de protecție și a intrat în locuința soției, la Milișăuți.
  • Un bărbat din Mălini care și-a dat foc la resturile vegetale de pe suprafața lui de teren își așteaptă acum amenda după ce l-a reclamat o consăteancă.

