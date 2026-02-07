Măturătorul de presă

Aparate pentru păcănele, descoperite că erau exploatate fără nici un fel de autorizație.

Un bărbat care avea permisul suspendat de doi ani, prins în trafic de polițiști la volanul unui autoturism.

Femeie lovită de soț, la Stroiești. Agresorul, obligat să poarte brățară electronică.

Depozit ilegal de lemn descoperit într-o curte din Vicovu de Jos. Aproape 40 mc confiscați.

Asistentă medicală condamnată pentru trafic de morfină și alte medicamente cu regim special.

Un tînăr fără permis și pozitiv la amfetamină a gonit în trafic pe raza mai multor localități, în încercarea de a ”salva” droguri de mare risc.

Un individ beat prins la volan, trimis în judecată și pentru amenințarea repetată a unui polițist.

Un sucevean prins beat la volan, după ce a intrat cu mașina în șanț, dus pentru 24 de ore de arest la Vaslui.

Soț și soție, trimiși în judecată pentru violențe unul față de altul. Femeia este și arestată pentru că a lovit cu cuțitul.

Pedepse serioase pentru trei tineri care i-au bătut și sechestrat pe cei care le-au comandat droguri, dar nu aveau bani.

Doi indivizi, condamnați definitiv pentru tîlhărirea unui muribund pe o stradă din Suceava.

Sucevean reținut și pus sub acuzare pentru că a îmbrățișat și sărutat pe obraz un copil, într-un autobuz TPL.