- Aparate pentru păcănele, descoperite că erau exploatate fără nici un fel de autorizație.
- Un bărbat care avea permisul suspendat de doi ani, prins în trafic de polițiști la volanul unui autoturism.
- Femeie lovită de soț, la Stroiești. Agresorul, obligat să poarte brățară electronică.
- Depozit ilegal de lemn descoperit într-o curte din Vicovu de Jos. Aproape 40 mc confiscați.
- Asistentă medicală condamnată pentru trafic de morfină și alte medicamente cu regim special.
- Un tînăr fără permis și pozitiv la amfetamină a gonit în trafic pe raza mai multor localități, în încercarea de a ”salva” droguri de mare risc.
- Un individ beat prins la volan, trimis în judecată și pentru amenințarea repetată a unui polițist.
- Un sucevean prins beat la volan, după ce a intrat cu mașina în șanț, dus pentru 24 de ore de arest la Vaslui.
- Soț și soție, trimiși în judecată pentru violențe unul față de altul. Femeia este și arestată pentru că a lovit cu cuțitul.
- Pedepse serioase pentru trei tineri care i-au bătut și sechestrat pe cei care le-au comandat droguri, dar nu aveau bani.
- Doi indivizi, condamnați definitiv pentru tîlhărirea unui muribund pe o stradă din Suceava.
- Sucevean reținut și pus sub acuzare pentru că a îmbrățișat și sărutat pe obraz un copil, într-un autobuz TPL.
- Țeapă online: a plătit 1.250 de lei pentru o pereche de adidași și a primit o cutie cu chipsuri.
Acasă Actualitate Măturătorul de presă