Măturătorul de presă

De către
Jupanu
-
  • Șofer cu permisul suspendat, depistat în trafic pentru că mergea cu viteză prea mare.
  • 67 de cioate tăiate razant și acoperite cu pămînt, descoperite de Garda Forestieră Suceava.
  • Dosar penal în familie, după ce tatăl și-a trimis fiul cu mașina să adape animalele.
  • Șofer cu afecțiuni psihice și băut, blocat în trafic de polițiști la Gura Humorului.
  • Două echipaje de poliție, angrenate aproape simultan în urmări, foarte aproape unul de altul.
  • Băut și fără permis, s-a răsturnat cu un ATV neînmatriculat.
  • Două accidente pe trecerile de pietoni din Suceava, în aceeași zi.
  • Beat la volan prin Suceava, a atras atenția polițiștilor pentru că vorbea la telefon.
  • Un bărbat care venea cu struguri spre piața de la Arbore, rănit de un șofer care a intrat pe contrasens.
  • Autospecială SMURD aflată în misiune, acroșată de o autoutilitară la Vicovu de Sus.
  • Scandal într-o familie din Cîmpulung Moldovenesc. Ordin de protecție emis împotriva unui bețiv violent.
  • Incendiu la Băișești – Cornu Luncii: gospodărie distrusă de flăcări din cauza unui cazan de rachiu.
  • Pedeapsă importantă după gratii pentru un individ care și-a terorizat concubina și după emiterea unui ordin judecătoresc.
  • Reținut în arest după ce a condus fără permis și a fugit de polițiști, cu un minor în mașină.
  • Agresor de polițiști, dat în urmărire a doua oară în urma unei noi condamnări pentru ultraj.
  • Stîlp rupt la Frasin de un BMW condus de un șofer băut bine.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR