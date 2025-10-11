- Șofer cu permisul suspendat, depistat în trafic pentru că mergea cu viteză prea mare.
- 67 de cioate tăiate razant și acoperite cu pămînt, descoperite de Garda Forestieră Suceava.
- Dosar penal în familie, după ce tatăl și-a trimis fiul cu mașina să adape animalele.
- Șofer cu afecțiuni psihice și băut, blocat în trafic de polițiști la Gura Humorului.
- Două echipaje de poliție, angrenate aproape simultan în urmări, foarte aproape unul de altul.
- Băut și fără permis, s-a răsturnat cu un ATV neînmatriculat.
- Două accidente pe trecerile de pietoni din Suceava, în aceeași zi.
- Beat la volan prin Suceava, a atras atenția polițiștilor pentru că vorbea la telefon.
- Un bărbat care venea cu struguri spre piața de la Arbore, rănit de un șofer care a intrat pe contrasens.
- Autospecială SMURD aflată în misiune, acroșată de o autoutilitară la Vicovu de Sus.
- Scandal într-o familie din Cîmpulung Moldovenesc. Ordin de protecție emis împotriva unui bețiv violent.
- Incendiu la Băișești – Cornu Luncii: gospodărie distrusă de flăcări din cauza unui cazan de rachiu.
- Pedeapsă importantă după gratii pentru un individ care și-a terorizat concubina și după emiterea unui ordin judecătoresc.
- Reținut în arest după ce a condus fără permis și a fugit de polițiști, cu un minor în mașină.
- Agresor de polițiști, dat în urmărire a doua oară în urma unei noi condamnări pentru ultraj.
- Stîlp rupt la Frasin de un BMW condus de un șofer băut bine.
Acasă Actualitate Măturătorul de presă