Măturătorul de presă

Șofer cu permisul suspendat, depistat în trafic pentru că mergea cu viteză prea mare.

67 de cioate tăiate razant și acoperite cu pămînt, descoperite de Garda Forestieră Suceava.

Dosar penal în familie, după ce tatăl și-a trimis fiul cu mașina să adape animalele.

Șofer cu afecțiuni psihice și băut, blocat în trafic de polițiști la Gura Humorului.

Două echipaje de poliție, angrenate aproape simultan în urmări, foarte aproape unul de altul.

Băut și fără permis, s-a răsturnat cu un ATV neînmatriculat.

Două accidente pe trecerile de pietoni din Suceava, în aceeași zi.

Beat la volan prin Suceava, a atras atenția polițiștilor pentru că vorbea la telefon.

Un bărbat care venea cu struguri spre piața de la Arbore, rănit de un șofer care a intrat pe contrasens.

Autospecială SMURD aflată în misiune, acroșată de o autoutilitară la Vicovu de Sus.

Scandal într-o familie din Cîmpulung Moldovenesc. Ordin de protecție emis împotriva unui bețiv violent.

Incendiu la Băișești – Cornu Luncii: gospodărie distrusă de flăcări din cauza unui cazan de rachiu.

Pedeapsă importantă după gratii pentru un individ care și-a terorizat concubina și după emiterea unui ordin judecătoresc.

Reținut în arest după ce a condus fără permis și a fugit de polițiști, cu un minor în mașină.

Agresor de polițiști, dat în urmărire a doua oară în urma unei noi condamnări pentru ultraj.