Măturătorul de presă

Patru indivizi din Salcea, reținuți după ce au bătut doi tineri pe strada Tineretului din Burdujeni.
Agent de pază de la un magazin din Burdujeni, lup paznic la oi, pentru alcool și țigări.
O șoferiță băută a sunat la 112 pentru a anunța că a acroșat o mașină.
Trei femei din Moara au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat violent.
Pedepse importante de executat pentru trei tineri care i-au bătut și sechestrat pe cei care ar fi comandat droguri, dar nu aveau bani.
Un tîlhar care încerca ușile cu chei potrivite și a mușcat o femeie cu care a dat nas în nas, trimis într-un final la pușcărie.
A căzut din căruță de beat ce era în timp ce se deplasa pe strada Dealu Țapului din Arbore către strada Tolocii.
Șmecher de Anglia băgat în arest 24 de ore după ce a refuzat prelevarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.
Recidivist al înșelăciunilor prin metoda șmen, prins din nou în acțiune pe străzile Sucevei.
Șef de tură din Vama Siret, prins băut la volan la numai o oră de la ieșirea de la serviciu.
Case distruse după două incendii izbucnite de la probleme de natură electrică.
O înșelăciune prin metoda ”șmen”, stopată din fașă de o patrulă de poliție.
Cantitate mare de țigări și două mașini confiscate după o nouă acțiune în forță privind contrabandiști din zona Sucevei.
Minor de 8 ani lovit de o șoferiță de 20 de ani, în timp ce încerca să traverseze o stradă din Iaslovăț în alergare prin loc nepermis.
