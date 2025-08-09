Măturătorul de presă

De către
Jupanu
-

  • Patru indivizi din Salcea, reținuți după ce au bătut doi tineri pe strada Tineretului din Burdujeni.

  • Agent de pază de la un magazin din Burdujeni, lup paznic la oi, pentru alcool și țigări.

  • O șoferiță băută a sunat la 112 pentru a anunța că a acroșat o mașină.

  • Trei femei din Moara au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat violent.

  • Pedepse importante de executat pentru trei tineri care i-au bătut și sechestrat pe cei care ar fi comandat droguri, dar nu aveau bani.

  • Un tîlhar care încerca ușile cu chei potrivite și a mușcat o femeie cu care a dat nas în nas, trimis într-un final la pușcărie.

  • A căzut din căruță de beat ce era în timp ce se deplasa pe strada Dealu Țapului din Arbore către strada Tolocii.

  • Șmecher de Anglia băgat în arest 24 de ore după ce a refuzat prelevarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

  • Recidivist al înșelăciunilor prin metoda șmen, prins din nou în acțiune pe străzile Sucevei.

  • Șef de tură din Vama Siret, prins băut la volan la numai o oră de la ieșirea de la serviciu.

  • Case distruse după două incendii izbucnite de la probleme de natură electrică.

  • O înșelăciune prin metoda ”șmen”, stopată din fașă de o patrulă de poliție.

  • Cantitate mare de țigări și două mașini confiscate după o nouă acțiune în forță privind contrabandiști din zona Sucevei.

  • Minor de 8 ani lovit de o șoferiță de 20 de ani, în timp ce încerca să traverseze o stradă din Iaslovăț în alergare prin loc nepermis.

