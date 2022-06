Lucrurile sînt bune, promovarea nu prea

„Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a acordat municipiului Suceava premiul <Best Electric City> în România, pentru cel mai prietenos oraș cu mașinile electrice. Suceava a fost primul oraș din țară care a avut stație de încărcare a mașinilor electrice. A fost o chestie de viziune. Am primit premiul de la domnul ministru al Mediului, Tanczos Barna, și am mulțumit. După festivitatea de premiere m-am împrietenit cu președintele juriului, Florin Micu (n.r. – director general la Auto Expert Media, organizatorul competiției <Best Electric Car>). Mi-a zis că știe Suceava, a văzut cum a evoluat, iar în 2022 <Best Electric Car> a avut loc la Sibiu. Au fost expuse mașini electrice de ultimă generație, a fost un showroom și au putut fi testate vehiculele. Mi-a spus că dacă Suceava este așa generoasă cu posesorii de mașini electrice ia în calcul foarte serios posibilitatea ca în 2023 <Best Electric Car> să se desfășoare aici. Eu i-am comunicat domnului primar ideea și domnia sa a fost încîntat. Avem două motive să fim de acord cu așa ceva: 1. evenimentul în sine, care atrage cunoscătorii de mașini, și 2. mediatizarea care s-ar face la nivel național. Din punct de vedere al imaginii și mediatic, avem un ușor handicap, care în următoarele luni trebuie depășit. Lucrurile bune care se întîmplă la Suceava nu sînt suficient de bine promovate”. Profesorul Ovidiu Milici, consilier al primarului Sucevei, Ion Lungu.