Jurnalistul care a bătut Ungaria. La fotbal

”Am 52 de ani de viață și în 2022 voi împlini 30 de ani de presă. Am început în 1992 la <Bursa de Iași>. Era un săptămînal, iar eu am avut șansa să fac o școală de presă cu Daniel Condurache. Acesta se îngrijește și acum de <Opinia studențească> și este cel care a format generații de ziariști. El este profesor de matematică, dar a fost și decanul Facultății de Jurnalism din Iași. Am avut șansă și atunci vremurile erau mai așezate, mai liniștite. Timp de un an ne-am întîlnit în fiecare săptămînă, analizam, discutam… Asta a fost din 1991 pînă-n 1992. Daniel Condurache voia să facă un ziar. Făcuse <Monitorul de Iași>, unde a pus bazele cu Dan Radu, Toni Hrițac, Andi Lăzescu… După aceea, voia să scoată un ziar și a dat un anunț în presa locală că organizează o școală de presă. Exista <Monitorul>. Am văzut anunțul și m-am dus și eu. Țin minte că erau peste 40 de persoane, iar sala era plină. Daniel Condurache voia să recruteze ziariști pentru viitoarea publicație și sala era plină de oameni. Unii lucrau sau lucraseră în presă și știau de intenția domnului Condurache de a scoate un ziar și au venit în ideea de a lucra într-o lună sau două la un ziar. Nu s-a materializat intenția domnului Condurache din diverse motive. Din cei peste 40 de oameni pînă la final am rămas doi. Eram studenți și nu căutam un loc de muncă. Ideea e că am avut timp ca un an de zile să facem o școală la fel ca una propriu-zisă. Daniel Condurache a scos la începutul lui 1992 <Bursa de Iași> și, după aceea, în vară, s-a format Biroul de Presă al <Evenimentului Zilei>. Înainte de a intra în Biroul de presă al <Evenimentului Zilei> din Iași începusem la <Bursa de Est>, un săptămînal scos de Daniel Condurache. El era șeful Biroului de Presă al <Evenimentului Zilei> pe Moldova și coordona totul. Era un vis de-al meu să fiu ziarist sau detectiv particular. Echipa de fotbal a <Evenimentului Zilei> efectua turnee și avea cîțtiva jucători foarte buni, cum ar fi Ioan Viorel, comentator la Eurosport, Daniel Stanciu, Grigore Cartianu, Horia Ivanovici…. Făcuseră un turneu la Iași și echipa de la <Evenimentul Zilei> juca de obicei împotriva unor legende locale, contra unei echipe a ziariștilor locali plus încă ceva. Eu făceam parte, evident, din echipa ziariștilor locali. Am jucat cu ei, ne-au bătut greu și după aia m-au luat în echipa <Evenimentului Zilei>. Am făcut turnee prin țară și am ajuns și-n echipa națională a ziariștilor. Am fost titular în prima victorie a României cu Ungaria. Am bătut Ungaria cu 1-0 la Budapesta. Celebrul Mircea Rădulescu era antrenorul echipei ziariștilor”. Tiberiu Avram, redactorul șef al ”Monitorului de Suceava”.