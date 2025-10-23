Japonezul nedreptățit

Premiul Nobel pentru Literatură 2025 a fost acordat scriitorului maghiar László Krasznahorkai, ”pentru opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”, după cum a anunţat Academia Suedeză. Președintele Societății Scriitorilor Bucovineni și redactorul-șef al revistei <Bucovina Literară>, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă, nu a fost surprins de decizia juriului: ”Nu m-a surprins, pentru că el era pe lista scurtă. Era un scriitor aflat în cărți, un scriitor bine cotat și nu m-a mirat foarte tare. E adevărat, mă așteptam, ca toată lumea, al nostru Mircea Cărtărescu să ia premiul Nobel. Mă gîndeam că a sosit momentul lui, dar iată că a luat acest autor maghiar, un autor tradus și în limba română, cu traduceri foarte bune, un autor care, într-adevăr, știe să scrie literatură și e meritoriu faptul că anul acesta premiul Nobel pentru literatură a fost acordat cu adevărat pe merite strict literare. Am citit din scrierile lui și <Satantango> (1985), romanul său de debut, care a fost și ecranizat de un regizor celebru maghiar, Bela Tarr, și am văzut inclusiv filmul. Într-adevăr este un autor important.

(În afară de Mircea Cărtărescu pe care îl vedeați cîștigător, ce scriitor de pe lista scurtă vă place cel mai mult?) Sînt mai mulți care îmi plac, inclusiv bulgarul Gaspadinov. Ar fi meritat și el, după părerea mea, premiul Nobel și probabil că îl va lua în anii următori. Dar mie îmi place în mod deosebit Haruki Murakami, japonezul care mie mi se pare că este nedreptățit pentru că, iată, de atîția și atîția ani nu i se acordă premiul Nobel”. (Foto: The Boston Globe)