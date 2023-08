Încălzirea înaintea jocurilor tari

„Sînt observator la Liga I din acest campionat. De altfel, mai toți observatorii din Liga I sînt foști divizionari A și am intrat și eu între ei. A contat mai mult faptul că am fost fotbalist, nu că am antrenat în primul eșalon. Sînt totuși un om care a cochetat cu sportul ăsta. Poate nu la nivel internațional, dar, zic așa, pe nivel național mi-am făcut datoria. Ca observator am debutat la meciul Petrolul – FC Voluntari. A fost un joc liniștit, nu am avut probleme. Noi, începătorii, primim jocuri mult mai ușoare, nu derby-uri ca Rapid – Dinamo sau Steaua – Dinamo, unde sînt probleme mai mari. Însă, ușor-ușor vom intra și în focul jocurilor tari. Totuși, nu este ușor, este o responsabilitate, pentru că trebuie să te asiguri că jocul se va desfășura în condiții optime, civilizate și de fair – play. Fiind la început de drum, s-ar putea să primesc meciuri la Poli Iași și la FC Botoșani. Este posibil să primesc meciuri în partea Moldovei, unde am activat mai mult ca antrenor și unde cunosc multă lume. Este posibil, dar la fel de bine aș putea să primesc meciuri și la Cluj, și la Arad… În ceea ce privește aparițiile mele în presa centrală, eu întotdeauna le-am spus lucrurilor pe nume, și nu m-am ascuns să spun ceea ce văd, ceea ce simt. De aceea, poate și presa centrală mă mai intervievează, pentru că nu spun rău ceea ce spun. Cum ar veni, pun punctul pe <i>”. Profesorul Marin Barbu, fost jucător inclusiv la Steaua București și fost antrenor al Forestei Suceava.