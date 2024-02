În Turnul Lăpușneanu, la un Sprite și la o priveliște deosebită

„Am fost în Turnul lui Lăpușneanu, aici, la Biserica Sfîntul Dumitru. Programul e cînd vrei tu, pentru că te duci și îți cumperi o fisă din interiorul bisericii – ai acolo o ofertă de cărți, icoane, lumînări, fise. Cumperi fisă, o bagi într-o cutiuță cînd intri în turn. E 10 lei fisa. Urci în turn – e foarte frig deocamdată. E frumos, așa, e o scară în spirală bine făcută. Cînd ajungi la ultimul etaj găsești o sticlă de Sprite, de jumate, lăsată în capul scărilor. Nu știu dacă mai e acum, eu am crezut că așa e modelul, adică a lăsat Lăpușneanu cu limbă de moarte, scris în testament, să se dea vizitatorului o sticlă de Sprite, iar oamenii așa au făcut. Nu, tot noi, românii, am lăsat sticla aia… E interesant. E un spațiu expozițional care va fi umplut pînă la urmă. Am și vorbit cu cei care se ocupă de turn și le-am dat cîteva idei, că nu mă pot abține… Le-am spus să discute cu UAP-ul, cu maestrul PIM, cu Liceul de Artă… Deocamdată sînt expuse doar cîteva icoane, iar la ultimul etaj este o priveliște minunată. Se vede foarte frumos Suceava de sus. Am descoperit și cîteva clădiri pe care nu le mai văd în mod obișnuit. De exemplu, fosta garnizoană a orașului, fostul Centru Militar, în spatele pieței, care se vede foarte frumos de sus și care e o clădire ce nu poate fi pusă în valoare acum, că n-ai cum să duci turiștii acolo prin piață. Mi-aș fi dorit să găsesc mai multe explicații. Mi-au zis cei de acolo că o să pună coduri QR. Le-am spus că nu toți sînt obișnuiți să scaneze și mai bine să pună explicații despre ceea ce se vede, despre obiectivele turistice, bineînțeles, în română și engleză, dacă se poate și în germană.

Și am fost și la Cazino, la Vatra Dornei, pe 30 decembrie. La Cazino e frumos, nu joacă nimeni nimic acolo. Programul de vizitare mi-a luat vreo 45 de minute pe internet să-l aflu, 12.00 – 16.00, dar l-am aflat după ce am dat niște telefoane la cei care-l știau și i-am rugat frumos să-l pună, totuși, pe internet, ca oamenii să-l poată găsi repede, nu să stea 45 de minute ca mine și să nu-l găsească. Am zis ca poate nu mă pricep eu. Într-adevăr, acolo am fost foarte bine primiți. Noi am fost cu un grup de la Vaslui destul de mare, erau vreo 60 de oameni veniți acolo, și i-am invitat să viziteze Cazinoul. Cîțiva dintre ei știau că s-a deschis. Am avut parte de o prezentare bine pusă la punct, voluntară, pentru că era fata doamnei care se ocupă de Cazinou, de primire. Cred că eram, pe 30 decembrie, pe la prînz, vreo 200 de oameni acolo, multă lume. Dar pentru că au tot văzut grup mare, pentru că au tot văzut oameni intrînd, oameni care se minunau și puneau întrebări… Da, evident că este un început foarte bun, mai sînt mici chestii de amănunt de pus la punct, dar eu sînt bucuros că există un obiectiv turistic de talia Cazinoului, cumva, la capătul drumului în județul Suceava.

În perioada asta m-au și contactat două firme serioase de turism din București care se axează pe evenimente corporate și care vor să vină în zona Bucovinei. Vor să vină aici pentru că, în primul rînd, prețurile se pare că sînt mai mici decît pe Valea Prahovei, în al doilea rînd pare că mîncarea e mai bună aici… Se poate ajunge și repede, cu avion sau pe șosea… Au mai multe motive. Plus că s-a tot vorbit de Bucovina, Bucovina… Oamenii s-au cam săturat de Valea Prahovei, la mare n-ai ce să faci că e jale… Eu mă bucur că se întîmplă asta. Mai rămîne să vedem cum facem cu niște ghizi, că e cam lipsă de ghizi turistici, și Doamne ajută!”. Bobby Stroe, ghid turistic.