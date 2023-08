În liga a V-a din Germania, ca în liga a II-a de la noi

„Am făcut 28 de ore la dus și cînd să punem capul pe pernă deja trebuia să începem antrenamentele. Am stat într-un campus școlar stil hotel, iar camerele erau cu patru-șase paturi. Masa am luat-o la cantina-restaurant din campus. Am fost toți la un loc. Într-o zi am făcut o plimbare cu vaporașul, unde am luat masa împreună cu oficialitățile, cu partea politică, partea sportivă și partea culturală. În fiecare dimineață aveam antrenamente și ne puneau la dispoziție autocare care ne duceau și ne aduceau. Jocurile s-au disputat pe un teren de liga a V-a, a VI-a, un teren foarte bun și foarte frumos, cu tribune, cu tot ceea ce este nevoie. A fost plăcut și copiii cred că s-au simțit foarte, foarte bine. Pentru unii dintre ei a fost o oportunitate, deoarece turneul este pentru vîrsta de 16 ani. Vine o altă generație, cea din 2008. Numai doi sau trei dintre ei vor putea face parte din lotul de anul viitor. Programul organizatorilor era cu totul altul și copiii trebuiau să vadă alte și alte lucruri în domeniul sportiv. De aceea, am fost la un meci de liga a V-a, aproape de granița cu Elveția, la partida unei echipe înființate în anul 1874. Am rămas surprinși să vedem niște calități la liga a V-a. Apoi, la condiții, și la celelalte se ridică cel puțin la nivelul ligii secunde din România. Cam 1.500 de oameni au asistat la meci. Un bilet costa între 8 și 20 de euro, dar mulți aveau abonamente. În incinta arenei era mîncare. La fel ca la noi este interzis consumul de băuturi alcoolice pe stadion, însă nu puțini erau cei care stăteau în jurul stadionului și consumau bere în pahare de plastic. Toți banii adunați pe mîncare și pe băutură se duc la echipă. Totul este al echipei, nu există un comerciant care să vină să facă un business”. Directorul Liceului cu Program Sportiv Suceava, Ciprian Anton, a făcut parte din delegația care a participat la turneul de fotbal sub 16 ani ”Patru regiuni pentru Europa”, turneu la care au mai participat echipe din Schwaben, Mayenne și Cernăuți. Competiția desfășurată în localitatea germană Kaufbeuren a fost cîștigată de echipa LPS Suceava.