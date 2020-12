Ieri votant PNL, astăzi consilier PSD

”Eu trebuie să vă spun cu sinceritate că în primele două-trei mandate ale domnului actual primar (Ion Lungu, de la PNL – n.r.), l-am votat și i-am acordat încrederea. În acea vreme el a promis că în Burdujeni Sat se va pune gaz metan și eu tînăr… – Și este pus acum. – Nu, nu este pus decît pe o parte, partea cu Victor Panaiteanu și o parte din strada Plevnei, partea stîngă a Burdujeniului Sat și principala stradă care duce spre Botoșani, 22 decembrie, nu este pusă magistrala. Și nici nu sînt începute lucrările. Atunci am crezut în ceea ce-a zis, că vom avea gaz metan, au trecut 16 ani. – Și de aia v-ați înscris în PSD? – Da, m-am înscris după ce am mers la două ședințe: două de la PNL, două de la PSD, să văd unde sînt mai ascultată și unde pot găsi sprijin în ceea ce îmi doresc să fac pentru locuitorii din Burdujeni. Am intrat în PSD în ianuarie 2016. – Și acum să îi ziceți lui Ion Lungu că l-ați votat. – Știe pentru că am spus-o de cîte ori am avut ocazia, v-am acordat votul meu de încredere, m-am căsătorit și am decis să fac casă în Burdujeni Sat pentru că dumneavoastră mi-ați promis gaz metan și în continuare trebuie să îmi cumpăr lemne. Știe dumnealui lucrul acesta. Eu sper să se țină de cuvînt și să finalizeze lucrările în Burdujeni Sat, le-a abandonat din luna octombrie, nu mai există nici un utilaj pe străduțele noastre de pămînt, pentru că avem cele mai multe străduțe de pămînt. Voi fi acolo în consiliul local și sper ca și colegii mei din opoziție, indiferent de culoarea politică, să lucrăm pentru cetățean și să mă sprijine pentru fiecare proiect care vine în sprijinul cetățeanului”. Adelina Paiu, membru pentru prima oară în Consiliul Local Suceava.