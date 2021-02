Fotograf de 76 de ani

„La sugestia vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă voi face o carte cu artistul fotograf Dumitru Balint. Ne-am propus să valorificăm acest tezaur de imagine pe care-l constituie colecțiile domnului Balint. În primul rînd ne-am gîndit la Suceava. Eu am experiența unor emisiuni televizate cu fotografiile din vechea Suceavă, care au avut un impact formidabil, pozitiv la public. Și de-aicea plecînd, vrem să scriem împreună o carte. Eu îl cunosc pe nenea Mitruț de cînd aveam opt ani jumate – nouă ani. De-atunci îl cunosc, din anii `55 – `56… El avea 24 de ani și de 10 ani făcea fotografie. El de la 14 ani a început să lucreze ucenic într-un atelier de fotografie din curtea în care eu locuiam. Am locuit într-o curte în care a fost și familia lui Norman Manea. Norman Manea era cu 10 ani mai mare decît mine și cu 5 ani mai mic decît nea Mitruț. Curtea era un patrulater, se intra printr-un tunel, așa, o boltă, o poartă boltită ca un tunel, un han de sorginte din aia austriacă. Mai exista în centrul Sucevei, vizavi de Romtelecom, Hanul Langer de factura aceasta arhitectonică. Pe domnul Balint îl respect, îl iubesc, a fost coleg cu părinții mei, cooperator, a lucrat pînă nu demult și e un exemplu pentru toată lumea. Are o vitalitate din asta bazată pe programe, pe proiecte… Cred că în subconștientul meu îi am ca exemplu pe Dumitru Balint, pe Radu Bercea… Dumitru Balint, cu Bercea și cu mine constituim, așa, un fel de triadă de seniori ai artei, care am ajuns la o experiență și am acumulat o sumă de opere care pot să ne definească pe fiecare în parte. Ne bucurăm de fiecare dată cînd ne întîlnim. Cred că puțini știu că la Biserica <Trei clopote> din centrul Sucevei există un mic muzeu Dumitru Balint. Acolo are un spațiu în care pot fi vizionate colecțiile lui, care sînt formidabile: artiști locali, locuri, figuri emblematice de-a lungul istoriei Sucevei. Mitruț Balint e un om minunat, lucrează, se duce în fiecare zi la atelier, e un exemplu…”. Maestrul Mihai Pînzaru-PIM, despre artistul fotograf nonagenar Dimitrie Balint și despre proiectul pe care vrea să îl realizeze împreună cu acesta. Dimitrie Balint, alături de colecționara Iuliana Ciuciu, la vernisajul expoziției ”Zîmbete mascate”.