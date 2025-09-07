Fonduri doar pentru Suceava

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că prima tranșă de bani europeni, de 15 milioane de euro, obținută de România prin activarea mecanismului de intervenție rapidă în situații de criză și urgență RESTORE, va ajunge integral în județul Suceava. Inițial se anunțase că suma va fi și pentru Neamț, care și el a fost afectat de inundațiile de la finele lunii iulie. Însă, la Bruxelles s-o fi considerat că neamțul se descurcă singur, pentru că el are bani.

Bonn-ul fiscal