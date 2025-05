Flacăra creației și a prieteniei de la Broșteni

”Am fost de 1 mai (la Broșteni – n.r.). Am sărbătorit prin participare la un eveniment cultural, care am înțeles că este tradițional în spațiul școlăresc de la Broșteni. La Broșteni, în după-amiaza zilei de 1 mai, de la ora 14.00 pînă la ora 7 seara, deci un program de aproape de 5 ore. Pe o durată de aproape cinci ore s-au produs artistic, ca să spunem așa, grupări de elevi din Broșteni, de la școala din Broșteni, de la liceul din Broșteni și copiii din județul Neamț din spațiu acela, al Bicazului Ardelenesc, de la Tașca, spațiul ăla în care ei se întîlnesc frecvent și împărtășesc cu bucurie creațiile artistice. Vreau să spun că totul sub egida unui cenaclu care sună foarte frumos, cenaclul se cheamă <Ecoul Munților>. Îți dai seama ce spațiu mirific pe Valea Bistriței într-o zi de 1 mai foarte frumoasă, unde s-au întîlnit la Căminul Cultural din Broșteni. E o mică casă de cultură. Nu e chiar cămin cultural. Vreau să spun că inițiatorii acestor momente frumoase au fost doamna profesoară Paula Ileana Bondar de la Broșteni și membrii cenacluluide la Grințieș, din spațiul ăsta. Numai dacă ne uităm ce asociații au contribuit la organizare… Este Asociația Culturală <Eu Cred>, de la Tașca, Neamț, este <Potaissa Art>, Potaissa e Turda, adică, pentru că un moment aparte l-a reprezentat expoziția de fotografie <Firul vieții>, expoziția aparținînd unui turdean născut la Turda, crescut la Turda, care s-a căsătorit la Broșteni și a găsit fericirea, împlinirea familială la Broșteni. Îl cheamă Sebastian Vasile Luca, este membru al Asociației Fotografilor Suceveni, și sub egida AAF, adică Asociația Artiștilor Fotografi din România, sub egida Direcției de Cultură a județului nostru și, cum am mai spus, Asociația <Grințieș>, <Eu Cred>, <Potaissa Art>, a prezentat o expoziție plenară de fotografii. Mi-era cunoscut artistul și de aia am și dat curs invitației cu plăcere, pentru că el a expus acum cîtva timp, acum vreo doi ani, a expus și la Galeria de Artă <Zamca> din Suceava. Laitmotivul este mîna, mîna omului cu toată încărcătura de semnificații, de simboluri. Și e foarte reușită. S-a bucurat de mare succes. Lumea a interacționat cu artistul, eu l-am prezentat. Vreau să spun că eu am plecat din Suceava împreună cu Călin Brăteanu, pentru că și Centrul Cultural Bucovina, prin Călin Brăteanu, prin Centrul pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale, a fost prezent, a prezentat și el un moment aparte de autenticitate folclorică, așa cum trebuie să ne apropiem noi și să ne manifestăm vizavi de această comoară extraordinară pe care o reprezintă folclorul nostru autentic. De la faptul cum era îmbrăcat Călin, de la faptul că era acompaniat de o cobză, un instrument, ca să-i spunem noi așa, autentic.

Vreau să spun că era foarte plină sala, categoric au fost părinți, copii, elevi, eu am stat alături de organizatorii cenaclului, acest cenaclu frumos <Ecoul Munților>. Au mai fost grupul folk, <Eu Cred>, apoi grupul <Acord> din Broșteni, grupul <Aripi de Folk> de la Roznov. Am văzut că este o adevărată întrecere între aceste formații. Oamenii au venit cu toată bucuria sărbătorii, dacă vrei, și au contribuit la explozia aceasta de sărbătoare și de bucurie a primăverii. Și este extraordinar că sînt oameni care se ocupă, oameni care țin permanent flacăra aceasta a creației și a prieteniei, a acestei legături dacă vrei între spațiul Suceava și spațiul Neamț. (Am senzația că Broșteniul parcă e mai mult din Neamț decît din Suceava). Da, mai ales că aproape este comuna Borca, o comună mare, importantă, așa cum e Bosanciul la noi. Are un răsunet aparte Borca. Chiar doamna Ileana Paula Bondar este din Borca și povestea cu mare bucurie, cu plăcere, că a participat de tînără, de foarte tînără, la eveniment. Și continuă acum în calitatea pe care o are de profesor. L-am mai întîlnit acolo pe profesorul de muzică Dănuț Andronic, de loc din Pîrteștii de Jos, dar mama lui, din Borca, s-a stabilit la Broșteni. Este profesor de muzică, dar în același timp și dascăl la biserică. Atmosfera a fost foarte plăcută, iar invitații, ca să spunem așa, n-au venit cu mîna goală, au venit cu un vraf de cărți. O carte, de exemplu, am înțeles că este a zecea dintr-un ciclu de zece cărți apărute pînă acum, titluri ale domnului Mihai Coșerariu, care este mentorul acestui cenaclu <Ecoul Munților>. Un fost polițist, un om cu înclinații muzicale, un bun organizator, interpret foarte bun și el, care menține flacăra folk. Noi să nu uităm folk-ul înseamnă poezie și muzică. Muzică sentimentală, nu?”. Artistul plastic Mihai Pînzaru-PIM, care la evenimentul de la Broșteni a și realizat cîteva portrete ale micilor artiști.