Fenomenul Taylor Swift văzut de un sucevean, de-aproape

Cu un impact cultural și economic enorm în întreaga lume, <Eras Tour> al cîntăreței Taylor Swift este turneul cu cele mai mari încasări din toate timpurile și primul turneu din istorie care a depășit un miliard de dolari americani în venituri. Turneul cîntăreței, alcătuit din 149 de showuri pe cinci continente, a început în Glendale, Arizona, pe 17 martie 2023, și se va încheia pe 8 decembrie 2024, în Vancouver. Recent, artista a susținut trei concerte în Indianapolis, la Lucas Oil Stadium. Despre ce înseamnă fenomenul Taylor Swift a vorbit suceveanul Florin Senciuc, care s-a stabilit de peste 20 de ani în SUA și care locuiește chiar în Indianapolis:

”În weekend am lucrat la vechiul meu loc de muncă, la hotel, unde încă sînt activ. Vreau sau nu sînt activ. Inițial am crezut că o să stea la noi la hotel. Am întrebat colegii dacă o avem ca invitată, ca și client, ca să știu unde stă, să n-am surprize. Și colegii mei m-au informat că nu stă la noi, pentru că administrația, mă rog, managementul, echipa de conducere, a luat decizia să nu onoreze cererea echipei lui Taylor Swift de a cumpăra doar 100 de camere, pentru că asta presupunea ca noi, la hotel, restul să mergem în pierdere, pentru că, din punct de vedere al securității, era destul de greu de acoperit, pentru că dacă dai celelalte camere cetățenilor de rînd te poți aștepta că se duc să vadă unde este cazată, după autografe… Practic, trebuia să închidem tot hotelul pentru cele 100 de camere. Noi avem 272 sau 275 de camere, dacă mi-aduc eu bine aminte, dar problema se punea din punct de vedere al securității, pentru că noi trebuia să blocăm trei etaje, cel puțin, dacă nu și mai mult. Avem 18 etaje pentru hotel și de la etajul 19 la 25 sînt locuințe private, oameni mai înstăriți, care își permit să aibă garajul lor separat, intrare separată. Este un concept relativ nou de a da hotelul și rezidența în aceeași clădire, rezidență personală. Dar ea a fost cu echipa la alt hotel, la JW Marriot, un hotel cu <doar> 1.008 camere. Eu am lucrat o perioadă scurtă de timp, în 2011, la hotelul respectiv, știu despre ce vorbesc. Au pus un poster acolo. Clădirea e de vreo 40 și ceva de etaje înălțime și au pus un poster imens cu Taylor Swift. Vreau să zic că tot centrul orașului, toate hotelurile au fost sold out, s-au blocat străzile, circulația, a trebuit să ocolesc. Chiar am întîrziat a doua seară la muncă, dar știau colegii.

Hotelul la care lucrez eu este divizia de lux a Hilton-ului, și anume Conrad, face parte, împreună cu Waldorf Astoria, care ei sînt, ca să zic așa, numărul unu, Conrad vine un pic mai jos, dar tot în divizia de lux este cotat. De obicei, la noi, camera costă undeva la 300-400 de dolari, să zicem, media normală, în sezon normal. Dar cînd sînt evenimente cum este, de exemplu, Indy 500, toată luna mai, ca un fapt divers, noi nu vindem pe zi camera, noi vindem în pachete de două, trei, patru zile și acolo urcă automat undeva la 1.000 de dolari. Acum, depinde, dacă iei camera cea mai mică, să zicem, e undeva la 2.500 de dolari pe noapte, cum a fost cazul cu Taylor Swift, dacă iei rezidența cea mai mare, camera cea mai mare, care, de fapt, înseamnă două apartamente, asta e undeva la 9.000 de dolari pe noapte.

Deci nu s-a întîmplat numai cu Taylor Swift, asta se întîmplă… de exemplu, Rolling Stones au luat camera 1801, care este Royal Suite, să zicem așa, este, practic, un apartament imens, nu mai are rost să zic prețul, pentru că deja trecem în alt teritoriu.

Taylor Swift a concertat trei zile. A concertat vineri seară, sîmbătă seară și duminică seară. Hotelul l-am avut plin și noi, bineînțeles, nici măcar nu puteam face vreo glumă că avem un spațiu liber, pentru că nu era de glumă cu așa ceva. Am fost toată echipa prezentă acolo, de la cel mai mic la cel mai mare, de asta nici nu m-am mirat cînd m-au chemat. Am mai pățit treaba asta. Cei mai mulți erau veniți numai pentru concert. În centrul orașului nu a circulat nici o mașină. Toate intersecțiile au fost blocate. Eu a trebuit să le spun ofițerilor de poliție că merg la muncă și în cazul ăsta te lasă să treci pe acolo. Ei au și experiență foarte bună în domeniul ăsta, poliția din Indianapolis, pentru că au evenimente foarte mari, după cum am pomenit de Indy 500. La acest eveniment vin în jur de 400-500 de mii de oameni. Deci, pentru un eveniment de o zi, sportiv, care-i și cel mai mare din lume, să ai populație de jumătate de milion sau pînă în jumătate de milion care intră și iese de la un eveniment sportiv necesită o pregătire adecvată și detaliată. Or, ei avînd experiența asta, pentru ei treaba asta nu a fost așa o mare provocare, dar s-a simțit clar acolo – cînd vezi puhoi de oameni, cînd blochează intersecțiile și tu nu poți să mergi cu mașina pe stradă, pentru că lumea merge în zig-zag…

La noi, la hotel, o cameră, acum cu Taylor Swift, cea mai ieftină a fost 2.500 de dolari, iar cea mai scumpă 9.000 de dolari pe noapte. (Cine are banii ăștia?!) Păi, dai pentru că ai cumpărat biletul de acum un an, doi ani și ești norocos dacă l-ai luat cu prețul normal, de 300-400 dolari… dar vreau să zic, piața neagră, ceea ce este legal în statul Indiana, să vinzi la supra-preț, deci bișniță legală, se vindea undeva la 2-3 mii de dolari lejer biletul de intrare de persoană. Eu am văzut cu ochii mei aici, în zona mea, vineri, săptămîna trecută, scris pe o mașină <Cumpăr bilet pentru Taylor Swift, vă rog ajutați, plătesc banii cash. Preț bun>. E faimoasă chestia asta în privința lui Taylor Swift – biletele se vînd cu mii de dolari. Adică, o simplă căutare pe Google, <bilete Taylor Swift concert în Statele Unite>, spune de la sine ce înseamnă chestia asta. Ca să nu uit o treabă, ea a dat ultimul concert în Statele Unite din turul ei, acum, la Indianapolis, și luni (4 noiembrie – n.r.) a plecat de la noi, a plecat spre Toronto, unde are concert acolo”.