Domnul Cezar de la Consiliul Județean

Cu ocazia inaugurării gazoductului Pojorîta-Vatra Dornei, președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a luat de pe jos o cărămidă și a început să se bată cu ea în piept, pentru a sublinia că domnia sa are o contribuție importantă la finalizarea proiectului: ”Reamintesc că noi, Consiliul Județean, am coordonat acest proiect. Am moștenit proiectul vechi din 2003-2004 abandonat înainte de Cîmpulung Moldovenesc. În primul meu mandat am dus gazul la Cîmpulung Moldovenesc, iar acum bifăm această mare realizare și am adus gazul și la Vatra Dornei. Au fost foarte multe momente cînd am fost diriginte de șantier aici”.

Am impresia că domnul Flutur mai are un prenume: Cezar. Pentru că trebuie să i se dea Cezarului ce-i al Cezarului. Iar domnul Flutur și-a dat singur.

DiriGinta latină