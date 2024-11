Domnilor ziariști,

Subsemnatul Gheorghe (care ”George”? Terminați cu prostiile, scoateți cuvîntul ăsta și din agendele telefonice, dacă n-ați făcut-o deja, din motive pe care nu e cazul să le detaliem aici!) Flutur, ex-Preș. al Consiliului Județean Suceava și viitor senator în Parlamentul României (în caz că, iertați vulgaritatea!, n-ați pus botu` la declarația aia a mea cum că ”dacă pierd alegerile mă retrag din politică, mă duc acasă” și ca atare mă veți vota pînă la adînci bătrîneți, ceea ce, cîndva, m-ar putea face și să vă acord permisiunea să-mi spuneți ”domnul George”, din motive pe care nu e cazul să le mai detaliem) doresc să lămurim cîteva aspecte legate de articolașul dvs. din pagina 4 a ultimului număr al Jupânului, intitulat ”Ajută, dar nu bagă și-n traistă”. În acesta mă citați corect și vă mulțumesc că doar parțial, cu mesajul de start al campaniei parlamentare a liberalilor: ”Doamne-Ajută, pentru continuarea dezvoltării județului Suceava”. Chestia cu citarea parțială e pentru că tot atunci am mai zis și ”Eu ceea ce spun, aia fac!”, ceea ce ar putea fi interpretat și comentat de fraierii ăia de alegători care au pus botu` cînd am zis că ”dacă pierd alegerile plec acasă, mă retrag din politică”. Așa că virgulă cînd o să fiu ales, să vină să-mi ceară scuze, că poate n-or fi înțeles ce am spus, că eu ce spun aia fac, e clar? Cît privește dezvoltarea județului Suceava, mă gîndesc că și aici ar trebui să o lăsăm mai moale, că dacă se dezvoltă exagerat or să creadă papagalii ăia de votanți că e datorită lu` fraieru` ăla mic de l-au votat în locul meu… și, în plus, ce-i prea dezvoltat poate să dea în obezitate, nu-i așa?

Gheorghe Flutur, ex-Preș. C.J., viitorul (meu) tot roz e