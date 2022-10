Domnilor Jupâni,

Subsemnatul, Ion (pentru voi tot Ion, nu ca alții care au cîte un nume pentru prieteni și un altul pentru dușmani) Lungu, primar în exercițiu al municipiului Suceava, vă declar că dacă vreodată am să hotărăsc că rămîn Ion pentru neprieteni (că eu dușmani de-adevăratelea chiar n-am!) iar pentru ceilalți, prieteni adică, mă transform în Ionel, Ionuț, Ionică, vă dau de pe acum voie să folosiți oricare din aceste trei nume. V-ați cîștigat acest drept prin muncă cinstită în falu…, ăăă…, pardon, în folosul comunității, prin articolul de o corectitudine exemplară și de o obiectivitate excepțională publicat în numărul trecut al Jupânului, pe pagina 1, intitulat „Ion Lungu, candidat pentru al VI-lea mandat”. Așa de bine m-am simțit citindu-l, că am început să mă exprim în versuri! Uite, chiar îmi amintesc cum am găsit și cu ce rimează „al VI-lea mandat”: cu „ca și adjudecat!”. Așa-i că s-ar merita să-mi creați și o rubrică permanentă de poezie d-asta realistă, ruptă din realitatea cotidiană, cum scriau pe vremuri domnii Dan Deșliu ori Mihai Beniuc? În sfîrșit, odihnească-se!, iar noi să ne ocupăm de conținutul sclipitorului articol la care fac trimitere.

Cel mai mult am apreciat citatul acela din mine în care se spune că „acolo unde e continuitate, cum e Clujul, s-a dovedit că sînt rezultate”, însă aici trebuie precizat că dl. Boc a avut continuitate… întreruptă! Că virgulă cînd a fost numit premier era primar al Clujului, iar cînd n-a mai fost Prim Ministru s-a dus înapoi la Primărie. De aceea, cel puțin la continuitate, l-am bătut pînă și pe dl. Boc, așa că iar virgulă cît timp mai stă și domnia sa primar la Cluj, am să stau și eu primar la Suceava! Ba, dacă mă gîndesc bine, poate dl. Boc s-o fi plictisind, că polivalentă are, stadioane are, pardon, căcălău, în timp ce eu abia mi-am suflecat mînecile să m-apuc de astea.

Așa că al VI-lea meu mandat vine nu după al V-lea, ci înainte de al VII-lea! Și mai vedem, că doar nu s-or termina construcțiile astea în doar două mandate juma’! Știți vorba din popor: „Sănătate să fie!”

Primar Lungu Ion, abia aștept să fac un stadion