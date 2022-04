Despre fragedă pruncie, prietenie și poezie

„Manuela David a fost soția lui Dan Bodnar. Au o fetiță împreună, pe Maria. Maria a terminat masteratul la Cluj, unde și lucrează. Este un copil admirabil. Manuela e un om frumos, energic, un om implicat în programe de educație. Dan a fost cumnat cu Victor T. Rusu. Ei erau apropiați și aveau preocupări care i-au adus împreună chiar din fragedă copilărie. Ambii erau poeți și eu i-am descoperit la Cenaclul <Labiș> de la Suceava. Sediul cenaclului era la <Dom Polski>, la Centrul Cultural. La Centrul Cultural lucra și Victor, pe care-l angajase Marcel Mureșanu, un alt poet important. Marcel Mureșanu îl aprecia foarte mult pe Victor și l-a scos din învățămînt. Nu era simplu la vremea aia. Victor avea catedră la Stroiești. Așa au venit, s-au adunat, s-au împrietenit. Dan Bodnar a avut două surori, pe Doina, soția lui Victor, cu care Victor are o fată, pe Ioana, și pe Brîndușa Armanca, un nume important în presa și cultura românească pe segment bănățean, la Timișoara. Brîndușa este un om deosebit de valoros, cu o coloană vertebrală evidentă. Manuela a pregătit cu evlavie cartea <Dan Bodnar. Poezii>. A avut la îndemînă 500 de poezii pe care Dan le-a organizat, le-a aranjat. Așadar, Dan a lăsat în urmă 500 de poezii, dintre care Manuela a ales niște capitole. Sînt prieten cu Manuela, frecventăm aceleași cercuri, avem programe în derulare, proiecte, și a apelat natural la mine pentru a realiza grafica volumului. Totul a pornit de la faptul că a găsit în arhivele lui Dan niște portrete făcute de mine lui Dănuț, niște schițe din alea ad-hoc, cum se fac la cercuri. Or, astea au o valoare extraordinară. Eu nu am avut decît să discutăm împreună conceptul de carte. Cartea s-a vrut un pătrat, un pătrat magic, cu nouă careuri. În acel pătrat am folosit tehnici care țin de grafică, de matematică. De exemplu, am aranjat coperta IV cu portretele, după secțiunea de aur”. Mihai Pînzaru-PIM.