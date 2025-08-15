O sculptură de 14 tone reprezentînd o sirenă ar putea fi îndepărtată din Fort Dragør, de lîngă Copenhaga. Sculptura este considerată prea vulgară de unii danezi, a scris The Guardian. Creată în 2006 ca răspuns pentru turiştii care considerau că Mica Sirenă este prea mică, sculptura a fost instalată iniţial pe digul Langelinie, în Copenhaga, în apropierea celeilalte. Însă, în 2018, în faţa protestelor locuitorilor care o considerau „falsă şi vulgară”, aceasta a fost mutată. Artistul plastic Mihai Pînzaru-PIM a vorbit despre acest subiect:

”Mica Sirenă este mai delicată. Aici (Marea Sirenă – n.r.) este corpul unei sirene mature, care ia valurile în piept, ca să vorbim așa, nu e nimic vulgar. Probabil că s-au gîndit că delicații sîni adolescentini ai sirenei, ai Micuței Sirene, prin comparație ceilalți par mai vulgari. Categoric, întotdeauna un bobocel e mai plăcut decît o inflorescență prea bogată. Dar, nu este absolut nimic vulgar. M-am uitat și eu stînga, dreapta, în spate, n-avea nimic ce să fie vulgar. Ca să înțeleagă lumea, această sirenă se sprijină și oferă, cum să zic eu, imaginea unui bust. Are sînii proeminenți, probabil cum i-a plăcut, cum a gîndit asta sculptorul. Și este imaginea sculptorului despre vitalitatea unei femei puternice. O sirenă fiind, cum să zic eu, o apariție misterioasă și în același timp plină de puteri necunoscute. Din Evul Mediu, acel întunecat Ev Mediu, despre care toată lumea credea că era numai întuneric și era o eclipsă de soare permanent, domnule, de atunci vine un adagiu – de gustibus et coloribus non disputandum, adică nu putem să discutăm despre gusturi și culoare. Aici fiecare om vine cu sentimentul lui. E adevărat cînd vii și expui public, dar din 2006 e treaba asta, îți dai seama? Au avut loc controverse diferite. Și nu-i nimic, pentru că ea stă pe un cub din ăsta care e cumva înconjurat de coada ei de sirenă. Și ce înseamnă asta? Unduitoare, înseamnă cu forme plăcute. Deci sirena asta nu are nimic grotesc. Strălucesc solzii de pe ea și are așa în față un cub care te duce cu gîndul la stabilopozii care păzesc țărmurile de furia valurilor. Cumva e o pavăză împotriva… Asta e părerea mea, gîndul artistului a fost, iată, sirena care este o pavăză simbolică la intemperii, la dezlănțuirea naturii pe apă”. (Foto: Jan Jeppesen).