Concurență, nu glumă

„Cînd am debutat eu la nivelul anilor 1995-96 se făcea o triere foarte riguroasă. Cînd am fost pentru preselecția la concursul <Floarea din grădină> la TVR am avut o comisie de 15 oameni. Am fost 120 de concurenți și am rămas 21. Aveam 17 spre 18 ani și am luat locul I cu 10 pe linie. Atunci era director la televiziune doamna Jeana Gheorghiu. TVR 2 preluase emisiunea <Floarea din grădină> și prima ediție s-a făcut cu Florentina Satmari. În a doua etapă a fost Florin Banu, iar cea de-a treia etapă s-a încheiat cu Maria Tănase Marin. Am rămas 21 de concurenți în șapte emisiuni, cîte trei în fiecare. Trebuiau să fie șapte trofee <Floarea din grădină>, dar între timp doamna Jeana Gheorghiu a schimbat regulamentul și a fost un trofeu la 21 de concurenți. Trofeul a fost cîștigat de Cristi Fodor de la Alba, director la Centrul de Cultură <Ion Drăgan> din Hunedoara. Eu am luat locul I și am fost și premiat. Însă, nu contează că am luat premiul. Contează că am apărut, contează că am participat acolo și contează că am trecut printr-un filtru atît de sever. Repet, am fost 120 de concurenți și am rămas 21. Au fost nume grele ale folclorului românesc în juriu și nu i se permitea oricui să vină să cînte. Am avut de trecut niște probe foarte grele, nu că ne-am dus pe scenă, am cîntat <Frunzuliță bob năut> și am venit acasă cu premiul. Am avut și probă de cultură generală, am prezentat și dansuri, obiceiuri din zonă. Am dus dansatori de aici, și totul pe cheltuiala mea, ca tînăr interpret. TVR îți asigura doar cazarea. În rest, toate cheltuielile pe care le-am avut ca și concurent au fost suportate de mine”. Interpretul de muzică populară Sorin Filip, managerul Centrului Cultural ”Bucovina”.